8 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El PJ celebró el triunfo de Fuerza Patria en la provincia: "Un freno al ajuste de Milei y un camino de esperanza"

El Partido Justicialista destacó la victoria de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, con 13 puntos de ventaja sobre La Libertad Avanza, y aseguró que el resultado marca un freno al ajuste del gobierno de Javier Milei.

Por
El PJ celebró el triunfo de Fuerza Patria en la provincia: Un freno al ajuste de Milei y un camino de esperanza
El PJ celebró el triunfo de Fuerza Patria en la provincia: "Un freno al ajuste de Milei y un camino de esperanza"

Tras la contundente victoria de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el Partido Justicialista, conducido por Cristina Kirchner, difundió un comunicado en el que felicitó a los candidatos, intendentes e intendentas bonaerenses por el resultado alcanzado en las urnas.

La Cámara de Diputados bonaerense se renovará el 10 de diciembre.
Te puede interesar:

Así quedaron las bancas en Diputados y en el Senado en la Legislatura bonaerense

“Felicitamos al Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, a sus candidatos y a los intendentes e intendentas, por la contundente victoria electoral alcanzada hoy”, expresó el documento oficial.

El texto incluyó un reconocimiento especial a la militancia: “Nuestro reconocimiento especial a toda la militancia peronista, que con compromiso y organización hizo posible este resultado”.

Para la conducción del PJ, el triunfo electoral no sólo consolida la posición de Fuerza Patria en el principal distrito del país, sino que además envía un mensaje directo a la Casa Rosada. “Este triunfo representa un paso fundamental para ponerle un freno al ajuste del gobierno de Javier Milei y abrir un camino de esperanza para el pueblo argentino”, señala el comunicado.

La declaración concluye con un llamado a profundizar la unidad y organización del peronismo de cara al próximo desafío electoral: “Con la fuerza del peronismo unido, seguimos demostrando que, cuando el pueblo se organiza, no hay ajuste ni atropello que pueda detenerlo”. El comunicado cierra con una consigna que refuerza el horizonte inmediato: “El 26 de octubre, Fuerza Patria”.

image

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Axel Kicillof, tras el triunfo en la Provincia: "Milei va a tener que rectificar el rumbo"

play

Cristina Kirchner celebró el triunfo del peronismo: "Milei tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la Provincia"

play

Cristina Kirchner cruzó a Milei: "Salí de la burbuja hermano, que se está poniendo heavy"

Clima de victoria en Fuerza Patria: Estamos en un escenario de triunfo importante

Clima de victoria en Fuerza Patria: "Estamos en un escenario de triunfo importante"

La participación de los bonaerenses fue más de lo esperado.

Elecciones en PBA: la participación fue de las más bajas desde 1983, pero superó las proyecciones

Javier Milei reconoció la derrota en las legislativas bonaerenses.
play

Tras la victoria del peronismo, Javier Milei reconoció: "En el plano político hemos tenido una clara derrota"

Rating Cero

C5N lideró el rating con la cobertura de las elecciones legislativas bonaerenses.

C5N lideró el rating con la cobertura de las elecciones legislativas bonaerenses

Basada en hechos reales, esta película de Emily Blunt y Chris Evans es furor en Netflix.
play

Brilla en Netflix, es una películas tremenda y tiene una trama que te atrapa de principio a fin

Mirtha Legrand se reconcilió con una enemiga luego de muchos años.
play

Mirtha Legrand se reconcilió con una histórica enemiga: "¡Me tenía prohibida!"

La estrella de Hollywood reveló este detalle hilarante.

Sophie Turner contó que una famosa pareja se separó por su culpa: ¿qué hizo?

Falso amor y venganza, una nueva producción estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.
play

De qué se trata Falso amor y venganza, el documental sobre engaños amorosos que llegó a Netflix

Wanda Nara sorprendió a Maxi López con su controversial promesa.

La controversial promesa de Wanda Nara a Maxi López: "Si ganas MasterChef..."

últimas noticias

La cara de Javier Milei lo dice todo.

La prensa internacional se hizo eco del contundente triunfo de Axel Kicillof

Hace 1 hora
El PJ celebró el triunfo de Fuerza Patria en la provincia: Un freno al ajuste de Milei y un camino de esperanza

El PJ celebró el triunfo de Fuerza Patria en la provincia: "Un freno al ajuste de Milei y un camino de esperanza"

Hace 1 hora
Estos son los resultados del sorteo del domingo 7 de septiembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.302 del domingo 7 de septiembre de 2025

Hace 2 horas
La Cámara de Diputados bonaerense se renovará el 10 de diciembre.

Así quedaron las bancas en Diputados y en el Senado en la Legislatura bonaerense

Hace 2 horas
play

Axel Kicillof, tras el triunfo en la Provincia: "Milei va a tener que rectificar el rumbo"

Hace 2 horas