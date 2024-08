La OEA rechazó la resolución que pedía a Venezuela publicar las actas electorales y Javier Milei responsabilizó a Lula, Petro y López Obrador

El mandatario argentino compartió una publicación en su cuenta de X donde responsabiliza a los tres mandatarios por el rechazo de la OEA. "Algunos imbéciles me acusaron de loco por ver comunismo en todos lados… Otros desde la corrección política decían que ya no existe más el comunismo y que soy un exagerado… En el fondo, hoy no sólo se prueba que tengo razón en la agenda internacional que señalo sino que además queda claro que esos que me cuestionaban son cómplices, ya sea por ignorantes y/o por estúpidos", escribió.