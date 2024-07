Diana Mondino, en la reunión de la OEA: "Venezuela incumple la convención sobre asilo diplomático"

"A pesar de los reiterados requerimientos de nuestro país, Maduro no ha permitido emitir los salvoconductos para estos dirigentes de la oposición perseguidos. Llevan más de cuatro meses asilados en la residencia de la embajada argentina en Caracas. No tienen autorización para salir de manera segura del territorio venezolano", enfatizó en el encuentro.

En tanto, repudió la intimación de Venezuela a los diplomáticos argentinos de abandonar el país: "Esta situación ilegal tan dañina ahora está agravada por la lamentable decisión del gobierno de Nicolás Maduro, que comunicó el 26 de julio, de expulsar a los diplomáticos argentinos, junto a los diplomáticos de Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, otorgándonos 72 horas desde la fecha mencionada para abandonar territorio venezolano".

En esta línea, recordó un documento establecido por la OEA: "Esto sin mencionar la reducción de vuelos, etcétera. Lo inconcebible es que impide que los asilados puedan salir junto con los diplomáticos argentinos expulsados. Esto está previsto en la Convención de Caracas de 1954 en el artículo 19. Ellos alegan que hay una mera cuestión administrativa que la embajada argentina debería resolver. ¿Cómo? Si no nos dejan salir. ¿Acaso tienen alas los asilados para poder volar?"

"En la embajada argentina seis personas han tenido lo más posible a un hogar durante los últimos cuatro meses porque su propio país no les permite estar allí y sin justificación alguna. La resolución presentada ni siquiera menciona la Convención de Caracas sobre asilo político. Ante la falta de garantías, Argentina alerta sobre las consecuencias de esta situación", añadió en este sentido.

También, pidió el apoyo de otros Estados: "Apelo a la solidaridad de todos los países para colaborar con los esfuerzos diplomáticos y la protección de los asilados. El hostigamiento ha sido continuo, se cortó la electricidad, se amedrentó con gente encapuchada. Recuerdo que es obligación del Estado receptor salvaguardar las instalaciones de la misión diplomática contra intrusiones, daños y preservar la tranquilidad y dignidad".

En tanto, se refirió a la postura de la Argentina: "El Gobierno argentino defiende a los que buscan libertad, nuestro compromiso es inquebrantable y ahora nos expulsan. La Argentina solicita a la comunidad internacional bregar por el cumplimiento de la normativa internacional que rige las relaciones diplomáticas entre los Estados".

"Esta OEA tiene que enviar un claro mensaje: permitan a los asilados salir. No seamos cómplices del fraude, que la región no sea indiferente a la voluntad popular expresada el domingo, no mantengamos esta farsa, tenemos que ser capaces de distinguir entre el bien y el mal", concluyó.

Diana Mondino afirmó que "el fraude ha sido notable"

En otro fragmento de su discurso, Mondino cuestionó la proclamación de Maduro como presidente reelecto de Venezuela. "Los venezolanos están sometidos a abusos y atropellos y a violencia. En 2018 las elecciones que llevaron a Maduro al poder no contaban con transparencia y ahora podemos afirmar que en 2024 han sido fraudulentas", marcó.

También aseveró que "se privó a la mayoría de la población venezolana de pronunciarse y hubo todo tipo de dificultades. El fraude ha sido notable. La ventaja en votos de la oposición ha sido apabullante. Cuando se pone en peligro la voluntad popular no puede haber medias tintas. Este Consejo no puede permanecer impasible con el pueblo de Venezuela. Hay muertos en las calles. Este régimen de Maduro no se ajusta a derecho".

"Maduro llevó un recurso de amparo, esperemos que sea independiente. Es un tema que requiere una gran preocupación. Quisiera que el clamor de este consejo sea 'basta'. Sabemos que se debe denunciar y actuar y eso es lo que estoy haciendo. Para evitar estos atropellos tenemos organizaciones internacionales, como la OEA", agregó.

Tensión en la embajada argentina en Venezuela: cuál es la situación y quiénes son los seis asilados

Uno de los seis venezolanos asilados en la embajada argentina en Caracas, Pedro Urruchurtu Noselli, denunció que "continúa el asedio" por parte del gobierno de Nicolás Maduro y que funcionarios de seguridad "buscan tomar" el edificio, mientras Cancillería negocia para trasladar a los opositores a otra sede diplomática.

"Funcionarios de seguridad del régimen permanecen a las afueras de la residencia de la embajada argentina en Caracas y la rodean. Buscan tomar esta sede diplomática. Alertamos al cuerpo diplomático acreditado en el país sobre esta grave violación al derecho internacional", aseguró este miércoles en la red social X (antes Twitter).

También la cuenta oficial del comando de campaña de los opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia señaló que esta mañana permanecía una "patrulla de la Policía Nacional frente a la Embajada de Argentina en la que se encuentran refugiados nuestros seis compañeros". El edificio no tiene luz desde este martes.

"Es una denuncia que vienen haciendo ya desde hace dos días: que están siendo rodeados por distintos funcionarios policiales, con cortes de luz que llevan más de 24 horas", explicó la periodista especializada en internacionales Agustina Rivas en La Mañana por C5N.

Sin embargo, remarcó que existe "una situación que es incluso mucho más complicada, que es no saber qué va a pasar cuando venza el plazo que le dio la Cancillería venezolana a la Cancillería argentina", ya que el cuerpo diplomático tiene 48 horas para abandonar el país.

"Ese comunicado dice claramente que las garantías no corren para los asilados", señaló Rivas. Explicó que la Cancillería argentina se rige por el artículo 19 de la Convención de Asilo Diplomático, que establece que los funcionarios argentinos "deberían poder llevarlos con ellos a Buenos Aires".

El problema es que "están viendo con quién negociar" ya que, además de Venezuela, "hay otras seis naciones que firmaron, pero están todas en el plazo de expulsión que les dio Maduro". Las restantes son "Guatemala, Haití y México, que son aliados de Caracas, y Brasil, con quien Argentina a nivel diplomático tiene algunos lazos, pero a nivel presidencial no".

La periodista indicó que Costa Rica ofreció asilo para los opositores, pero "está en la lista de países con los que Maduro rompió relaciones". "Se estaría negociando que se acerque un auto que tenga la inmunidad diplomática necesaria para retirar a estas seis personas y llevarlas a un nuevo edificio diplomático de otro país", concluyó.

