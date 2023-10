La Izquierda llamó a no votar a Milei en el balotaje pero no dio "apoyo electoral" a Massa

El Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), llamó a "no votar" al candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei , aunque advirtió que esta postura no se trata de "darle ningún tipo de apoyo político ni electoral" al postulante por Unión por la Patria, Sergio Massa , de cara al balotaje del 19 de noviembre.

En un comunicado del partido encabezado por Myriam Bregman y Nicolás del Caño y que integra el Frente de Izquierda Unidad confirmaron su rechazo hacia el libertario pero aclararon que no respaldan al ministro de Economía: "Desde ya que llamamos a no votar a Milei, sin embargo desde la izquierda no podemos darle ningún tipo de apoyo político ni electoral a Massa".