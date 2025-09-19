La insólita propuesta de un concejal libertario de Córdoba: declarar el 11 de septiembre como Día del Maestro Se trata de Mario Lamberghini, referente del Partido Libertario en Río Cuarto, quien firmó el proyecto con el fin de "difundir la figura y obra de Domingo Faustino Sarmiento". La fecha ya estaba establecida formalmente por decreto desde 1945... Por







Un concejal de La Libertad Avanza elevó una insólita propuesta en el Concejo Deliberante de Río Cuarto, Córdoba: propuso declarar el 11 de septiembre como Día del Maestro en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, fecha que ya estaba instaurada por decreto desde 1945.

La iniciativa fue elevada por el concejal Lamberghini, referente del Partido Libertario en Río Cuarto, Córdoba, quien firmó el proyecto con la curiosa iniciativa con el fin de "difundir la figura y obra de Domingo Faustino Sarmiento".

El artículo 1 del documento declara a Domingo Faustino Sarmiento "como figura ilustre de la educación, la cultura y el progreso nacional, rindiéndose homenaje a su vida y legado".

Luego viene el contenido increíble: "Se conmemora el 11 de septiembre como Día del Maestro en honor a la memoria de Sarmiento, disponiéndose la promoción de actividades educativas y culturales conmemorativas, en la ciudad de Río Cuarto".

G1Nf_-CWUAAUaDz

Los memes en redes sociales por la curiosa iniciativa del concejal libertario Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/caramellocumpa/status/1805212974140870748&partner=&hide_thread=false En las elecciones de Río Cuarto, Mario Lamberghini, el candidato del Partido Libertario a la intendencia, entró último! Creían que tenían un Lamborghini pero, en realidad corrían con un carrito de rulemanes! pic.twitter.com/QBMdKYbjdT — Carlos Caramello (@caramellocumpa) June 24, 2024 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/El_vengaK/status/1968615833694867513&partner=&hide_thread=false Excelente iniciativa del concejal libertario lamberghini de Río Cuarto, proponiendo homenajear a Sarmiento el 11 de septiembre y declarar el día del maestro. Ojalá también declare el 20 de junio como el día de la bandera y el 25 de diciembre declare la Navidad pic.twitter.com/dBIY2bItcb — Vengador Recargado (@El_vengaK) September 18, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GuimonacoOk/status/1968388651253223530&partner=&hide_thread=false El concejal Lamberghini propone celebrar el Día del Maestro coincidiendo con la celebración del Día del Maestro



..."Y acertó a fundar Caracas. Y tanto acertó que la fundó en pleno centro de Caracas. Que ya estaba fundada"



Les Luthiers pic.twitter.com/XyIjg8dMvA — Guillermo Mónaco (@GuimonacoOk) September 17, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SoyFeudaleM/status/1968756191422464429&partner=&hide_thread=false No. No es joda. Es verdad.True. Verita. Vrai. Verdadeiro pic.twitter.com/J0etY4eJ43 — Marcela Feudale (@SoyFeudaleM) September 18, 2025