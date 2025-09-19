19 de septiembre de 2025 Inicio
La insólita propuesta de un concejal libertario de Córdoba: declarar el 11 de septiembre como Día del Maestro

Se trata de Mario Lamberghini, referente del Partido Libertario en Río Cuarto, quien firmó el proyecto con el fin de "difundir la figura y obra de Domingo Faustino Sarmiento". La fecha ya estaba establecida formalmente por decreto desde 1945...

Lamberghini es referente del Partido Libertario en Río Cuarto.

Un concejal de La Libertad Avanza elevó una insólita propuesta en el Concejo Deliberante de Río Cuarto, Córdoba: propuso declarar el 11 de septiembre como Día del Maestro en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, fecha que ya estaba instaurada por decreto desde 1945.

La iniciativa fue elevada por el concejal Lamberghini, referente del Partido Libertario en Río Cuarto, Córdoba, quien firmó el proyecto con la curiosa iniciativa con el fin de "difundir la figura y obra de Domingo Faustino Sarmiento".

El artículo 1 del documento declara a Domingo Faustino Sarmiento "como figura ilustre de la educación, la cultura y el progreso nacional, rindiéndose homenaje a su vida y legado".

Luego viene el contenido increíble: "Se conmemora el 11 de septiembre como Día del Maestro en honor a la memoria de Sarmiento, disponiéndose la promoción de actividades educativas y culturales conmemorativas, en la ciudad de Río Cuarto".

Los memes en redes sociales por la curiosa iniciativa del concejal libertario

