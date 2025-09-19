La insólita propuesta de un concejal libertario de Córdoba: declarar el 11 de septiembre como Día del Maestro

Un concejal de La Libertad Avanza elevó una insólita propuesta en el Concejo Deliberante de Río Cuarto, Córdoba: propuso declarar el 11 de septiembre como Día del Maestro en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, fecha que ya estaba instaurada por decreto desde 1945.
La iniciativa fue elevada por el concejal Lamberghini, referente del Partido Libertario en Río Cuarto, Córdoba, quien firmó el proyecto con la curiosa iniciativa con el fin de "difundir la figura y obra de Domingo Faustino Sarmiento".
El artículo 1 del documento declara a Domingo Faustino Sarmiento "como figura ilustre de la educación, la cultura y el progreso nacional, rindiéndose homenaje a su vida y legado".
Luego viene el contenido increíble: "Se conmemora el 11 de septiembre como Día del Maestro en honor a la memoria de Sarmiento, disponiéndose la promoción de actividades educativas y culturales conmemorativas, en la ciudad de Río Cuarto".
Los memes en redes sociales por la curiosa iniciativa del concejal libertario
