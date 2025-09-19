19 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué es peligroso enchufar el secador de pelo en una zapatilla eléctrica

A pesar de parecer inofensivo, este electrodoméstico puede provocar un accidente doméstico en caso de que falle la conexión.

Por
Cuál es el problema de enchufar el secador de pelo a una zapatilla.

Cuál es el problema de enchufar el secador de pelo a una zapatilla.

Freepik

Para que los electrodomésticos de un hogar puedan funcionar, es necesario utilizar tomas de corriente o alargadores para darle electricidad. Sin embargo, este es un tema que hay que tratar con delicadeza, ya que un uso indebido o mal disposición de estos artefactos, como por ejemplo un secador de pelo, puede producir incendios o electrocuciones.

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.
Te puede interesar:

Terminó la operación de Thiago Medina: confirmaron que seguirá en terapia intensiva

Se trata de uno de los electrodomésticos más utilizados en la actualidad dentro de los hogares, ya que nos ayuda a dar forma a nuestro pelo y secarlo. Sin embargo, muchos desconocen que si se enchufa este aparato en el lugar equivocado, las consecuencias pueden ser catastróficas.

En este sentido, las zapatillas ofrecen una cantidad limitada de corriente eléctrica, mientras que el secador de pelo requiere mucha más. Por ende, al conectar este aparato en el alargador se pueden provocar cortocircuitos o incendios, por lo que expertos sugieren usar tomacorrientes que estén directamente en la pared.

Zapatilla cable fuego.webp

Qué hago si un secador de pelo se recalienta

Si llega a ocurrir que el secador de pelo se recalienta, existen una serie de pasos a seguir para evitar un accidente:

  • Desconectarlo: si se nota que este aparato está a una temperatura excesiva, es importante dejarlo descansar unos minutos, desconectarlo de la corriente y de esta forma se evitarán problemas con la electricidad.
  • Alejarlo del agua: la actividad del secado de pelo suele ser en el baño, ya que lo usamos ahí cuando terminamos de darnos una ducha. Sin embargo, se recomienda mantener el secador alejado de cualquier superficie húmeda y esperar a que vuelva a su estado normal.
  • Controlar el tiempo de uso: evitar utilizar el secador de pelo durante más de 15-20 minutos seguidos.
Secador de Pelo
Además de la potencia y la tecnología, las velocidades ajustables y las opciones de temperatura permiten personalizar el secado según las necesidades específicas del cabello

Además de la potencia y la tecnología, las velocidades ajustables y las opciones de temperatura permiten personalizar el secado según las necesidades específicas del cabello

  • Regular la temperatura: si la temperatura lo permite, conviene alternar también la temperatura del secador. Es decir, no emplear siempre el calor como método de secado. Si el secador trabaja con aire frío, se retrasará la posibilidad de que se sobrecaliente.
  • Renovarlo: a veces, el problema tal vez sean los años de vida del producto. Como cualquier otro electrodoméstico, estos elementos van perdiendo funcionalidad y, por ello, lo mejor es reemplazarlos.

Noticias relacionadas

Blue Ghost 1 es un paso concreto hacia el objetivo de consolidar la presencia humana y científica en la Luna de manera permanente.

Cómo fue el aterrizaje exitoso que hizo la NASA en la Luna: ¿era tripulado?

como podes acceder a la nueva licencia de conducir en caba y que debes saber del nuevo sistema

Cómo podés acceder a la nueva licencia de conducir en CABA y qué debés saber del nuevo sistema

La cebolla puede ser el mejor aliado para limpiar las parrillas, después de hacer un asado.

Por qué hay que limpiar la parrilla con una cebolla

Estos avances son vitales para seguir mejorando el tiempo de respuesta promedio del SAME frente a una emergencia, que hoy es de cinco minutos. 

El SAME abrió una base operativa en Once y sumó un centro de comando móvil con tecnología inteligente para derivar pacientes

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina: lo operan para "reparar la parrilla costal"

El Huertapalooza 2025 se realiza con entrada libre y gratuita. 

Llega Huertapalooza 2025: el festival que une la importancia de la agroecología con la nutrición

Rating Cero

El tenis en vilo: cuál era el rumor sobre el triángulo amoroso entre Alcaraz, Sinner y una famosa modelo

El tenis en vilo: cuál era el rumor sobre el triángulo amoroso entre Alcaraz, Sinner y una famosa modelo

Esta historia tiene pasión, pero también intriga y venganza.
play

Para maratonear: es una serie argentina, está en Netflix y tiene 10 capítulos increíbles

Las nuevas Series Adolescentes de Netflix 
play

Citas modernas, apps y muchos bares: esta serie romántica con solo 7 capítulos es lo más visto de Netflix

Una excelente serie de Netflix que tenés que ver si te gustó Adolescencia: tiene 4 capítulos
play

Una excelente serie de Netflix que tenés que ver si te gustó Adolescencia: tiene 4 capítulos

Leyla, llega a la pantalla de Telefe.

Confirmado: Telefe emitirá una nueva novela turca con la intención de potenciar el rating

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo y sorprendió

últimas noticias

Juan Crlos De Pablo.

El economista que más escucha Javier Milei alertó sobre el riesgo de default y la falta de dólares

Hace 31 minutos
play

El Banco Central vendió u$s678 millones ante la presión cambiaria: ya quemó más de u$s1.100 millones en la semana

Hace 1 hora
Milei confirmó que podría haber un salvataje del Tesoro de Estados Unidos: Estamos muy avanzados

Milei confirmó que podría haber un salvataje del Tesoro de Estados Unidos: "Estamos muy avanzados"

Hace 1 hora
Mauricio Macri. 

En plena interna del PRO, Macri reaparece con candidatos amarillos en la antesala de octubre

Hace 1 hora
El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Terminó la operación de Thiago Medina: confirmaron que seguirá en terapia intensiva

Hace 2 horas