Por qué es peligroso enchufar el secador de pelo en una zapatilla eléctrica A pesar de parecer inofensivo, este electrodoméstico puede provocar un accidente doméstico en caso de que falle la conexión. Por







Cuál es el problema de enchufar el secador de pelo a una zapatilla. Freepik

Para que los electrodomésticos de un hogar puedan funcionar, es necesario utilizar tomas de corriente o alargadores para darle electricidad. Sin embargo, este es un tema que hay que tratar con delicadeza, ya que un uso indebido o mal disposición de estos artefactos, como por ejemplo un secador de pelo, puede producir incendios o electrocuciones.

Se trata de uno de los electrodomésticos más utilizados en la actualidad dentro de los hogares, ya que nos ayuda a dar forma a nuestro pelo y secarlo. Sin embargo, muchos desconocen que si se enchufa este aparato en el lugar equivocado, las consecuencias pueden ser catastróficas.

En este sentido, las zapatillas ofrecen una cantidad limitada de corriente eléctrica, mientras que el secador de pelo requiere mucha más. Por ende, al conectar este aparato en el alargador se pueden provocar cortocircuitos o incendios, por lo que expertos sugieren usar tomacorrientes que estén directamente en la pared.

Zapatilla cable fuego.webp

Qué hago si un secador de pelo se recalienta Si llega a ocurrir que el secador de pelo se recalienta, existen una serie de pasos a seguir para evitar un accidente: