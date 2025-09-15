Javier Milei encabezó una nueva reunión de la mesa política de LLA: foco en las elecciones de octubre y la cadena nacional El Presidente y sus funcionarios más cercanos se reunieron en Casa Rosada para afinar detalles de la campaña electoral y preparar la cadena nacional en la que se presentará el Presupuesto 2026. Por







La mesa política se relanzó tras la derrota en las legislativas bonaerenses.

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de la mesa política de La Libertad Avanza (LLA) en Casa Rosada con el foco puesto en dos cuestiones principales: la campaña de cara a las elecciones de octubre y la cadena nacional en la que se presentará el Presupuesto 2026.

El encuentro comenzó a las 9:30 en el despacho presidencial con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el asesor Santiago Caputo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se sumó más tarde por otros compromisos.

Entre los temas de conversación estuvieron las fechas en las que Milei visitará distintas provincias para apoyar a los armados locales de LLA, según señalaron fuentes de la mesa a Infobae. También se abordó la agenda legislativa, en una semana clave donde la oposición buscará revertir en Diputados los vetos a la ley de Financiamiento Universitario y de emergencia pediátrica.

Además, la reunión sirvió para afinar detalles de la cadena nacional que se grabará esta tarde y se emitirá a las 21 para presentar el Presupuesto 2026. La idea es que el Presidente insista en su compromiso con el equilibrio fiscal y el control del gasto público y, por otro lado, dé certezas sobre el rumbo económico del Gobierno.