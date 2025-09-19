Cómo fue el aterrizaje exitoso que hizo la NASA en la Luna: ¿era tripulado? Un módulo privado concretó un alunizaje histórico. El proyecto, junto a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, abre camino a nuevas investigaciones y cooperación tecnológica. Por







Blue Ghost 1 es un paso concreto hacia el objetivo de consolidar la presencia humana y científica en la Luna de manera permanente. NASA

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó que una nave espacial construida por una empresa privada logró aterrizar con éxito en la superficie lunar. Este acontecimiento escribió un nuevo capítulo en la exploración, ya que se trata apenas de la segunda ocasión en la historia en la que una compañía comercial alcanza un alunizaje controlado.

El vehículo, llamado Blue Ghost y fabricado por Firefly Aerospace, se convirtió en un aliado estratégico dentro de las misiones de la agencia estadounidense. Con este logro se impulsa la idea de que la cooperación entre el sector público y privado será determinante en los próximos pasos de la carrera espacial.

Este alunizaje, considerado un ensayo muy importante para el programa Artemis, refuerza los planes de establecer una presencia sostenible en la Luna y preparar futuros viajes, tanto a cargo de robots como con tripulación humana. El éxito de Blue Ghost no solo marca un avance tecnológico, sino que también inaugura un modelo que permite abaratar costes y acelerar desarrollos. Al distribuir los riesgos y fomentar la innovación, la agencia espacial estadounidense busca garantizar que más empresas puedan participar en esta nueva etapa de exploración.

Blue Ghost 1 Firefly Aerospace

Cómo fue el aterrizaje de la NASA en la Luna La nave Blue Ghost 1 descendió en una zona de alto valor científico, próxima a Mons Latreille en la región de Mare Crisium, un área con antiguos restos volcánicos. Este sector del satélite fue elegido por sus condiciones geológicas, que brindan la posibilidad de analizar la composición de la corteza y reconstruir el pasado térmico de la Luna. El lugar, además, ofrece un escenario ideal para estudiar el comportamiento del polvo lunar bajo la acción de los campos eléctricos, un fenómeno que puede representar desafíos técnicos para equipos y astronautas.

A bordo del módulo viajaron tres instrumentos centrales para los objetivos de la misión. Entre ellos se incluye un taladro capaz de perforar hasta tres metros en el regolito, con el fin de medir el gradiente térmico y conocer mejor el flujo de calor interno del satélite natural. También se transportó un sistema recolector de muestras de suelo y un experimento denominado LuGRE, ambos diseñados para ampliar la comprensión sobre los procesos físicos que ocurren en el entorno lunar. Con estos dispositivos, los especialistas esperan obtener datos que mejoren el diseño de rovers, trajes espaciales y otras tecnologías. Blue Ghost 1 Firefly Aerospace El éxito de este alunizaje deja en claro que las asociaciones con empresas privadas pueden agilizar la entrega de equipos científicos al espacio. Gracias a este modelo, se reducen los costes respecto a las misiones estatales tradicionales y se acelera el ritmo de la investigación. Además, se abren nuevas oportunidades para construir una economía espacial sustentada en múltiples proveedores que aportan innovación y soluciones técnicas.