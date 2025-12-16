Un exministro de Trabajo de Carlos Menem criticó la reforma laboral: "Sueñan con un mundo sin sindicatos"

José Armando Caro Figueroa cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno y advirtió que "no satisface todas las necesidades". Además, marcó que debe haber consenso entre los trabajadores, empleadores y el Estado.

El exministro de Trabajo José Armando Caro Figueroa , quien integró el gabinete del expresidente Carlos Menem , cargó contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno y advirtió que "no satisface todas las necesidades". Además, definió que se encuentra "pensada para resolver algunos problemas que tienen las industrias y el sector de servicios en la zona núcleo del país".

En diálogo con Radio con Vos, Caro Figueroa marcó que la administración de La Libertad Avanza busca que se supriman los gremios: "Me parece que en el fondo, la gente que diseña el proyecto sueña con un mundo sin sindicatos y esto es un error. Yo creo que debe haber sindicatos, porque lo manda la Constitución. Estos sindicatos deben ser más democráticos, más libres y transparentes, no castigados o asfixiados".

En tal sentido, defendió el rol de los sindicatos. "Esa asfixia viene primero tratando de paralizar todo tipo de huelgas, y tratando de ahogar la caja sindical. Los sindicatos no son obstáculo a la productividad. En momentos de conflictividad son un factor de paz social que cualquier país debe cuidar", expresó.

También comparó la iniciativa que el Gobierno pretende que se apruebe en el Congreso con la flexibilización laboral impulsada en los noventa: "La diferencia fundamental es que todas las reformas que se hicieron, sobre todo en el periodo que me tocó estar a mí, del 93 al 97, se hicieron con un acuerdo tripartito".

En tanto, marcó que para elaborar el proyecto debe haber conversaciones entre los trabajadores, el Estado y los empleadores, con el objetivo de alcanzar consensos.

Reforma laboral: el Senado buscará tratarla el viernes 26 junto al Presupuesto

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, acordó con los jefes de los bloques los pasos a seguir para debatir el proyecto de la reforma laboral en comisiones y luego tratarla junto al Presupuesto 2026. El cronograma se alcanzó luego de una reunión de labor parlamentaria, que se llevó a cabo este martes.

Durante el cónclave, se determinó el cronograma a seguir para el tratamiento de la iniciativa, que resulta fundamental para el Gobierno de Javier Milei. El primer paso, según pudo averiguar C5N, es la conformación de las comisiones para iniciar el tratamiento de este proyecto y la modificación a la Ley de Glaciares, que ingresó a la Cámara alta en las últimas horas.

La intención del oficialismo es obtener dictamen de comisión sobre la reforma laboral el viernes, lo que abrirá la posibilidad de sesionar en el recinto el viernes 26 de diciembre para tratar las modificaciones en las reglamentaciones laborales y también la "ley de leyes".

Cabe destacar que el Presupuesto 2026 se tratará este miércoles en la Cámara de Diputados. En caso de aprobarse, podrá girar hacia el Senado, ya que el reglamento establece que tienen que pasar 7 días entre dictamen y sesión, sino se necesitan dos tercios de los votos.