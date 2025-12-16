16 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Un exministro de Trabajo de Carlos Menem criticó la reforma laboral: "Sueñan con un mundo sin sindicatos"

José Armando Caro Figueroa cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno y advirtió que "no satisface todas las necesidades". Además, marcó que debe haber consenso entre los trabajadores, empleadores y el Estado.

Por
José Armando Caro Figueroa cuestionó la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

José Armando Caro Figueroa cuestionó la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

El exministro de Trabajo José Armando Caro Figueroa, quien integró el gabinete del expresidente Carlos Menem, cargó contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno y advirtió que "no satisface todas las necesidades". Además, definió que se encuentra "pensada para resolver algunos problemas que tienen las industrias y el sector de servicios en la zona núcleo del país".

La reforma laboral habilitaría el uso de criptomonedas.
Te puede interesar:

La reforma laboral habilitaría a las empresas a pagar los sueldos en criptomonedas

En diálogo con Radio con Vos, Caro Figueroa marcó que la administración de La Libertad Avanza busca que se supriman los gremios: "Me parece que en el fondo, la gente que diseña el proyecto sueña con un mundo sin sindicatos y esto es un error. Yo creo que debe haber sindicatos, porque lo manda la Constitución. Estos sindicatos deben ser más democráticos, más libres y transparentes, no castigados o asfixiados".

En tal sentido, defendió el rol de los sindicatos. "Esa asfixia viene primero tratando de paralizar todo tipo de huelgas, y tratando de ahogar la caja sindical. Los sindicatos no son obstáculo a la productividad. En momentos de conflictividad son un factor de paz social que cualquier país debe cuidar", expresó.

Javier Milei
Javier Milei busca que el Congreso apruebe la reforma laboral.

Javier Milei busca que el Congreso apruebe la reforma laboral.

También comparó la iniciativa que el Gobierno pretende que se apruebe en el Congreso con la flexibilización laboral impulsada en los noventa: "La diferencia fundamental es que todas las reformas que se hicieron, sobre todo en el periodo que me tocó estar a mí, del 93 al 97, se hicieron con un acuerdo tripartito".

En tanto, marcó que para elaborar el proyecto debe haber conversaciones entre los trabajadores, el Estado y los empleadores, con el objetivo de alcanzar consensos.

Reforma laboral: el Senado buscará tratarla el viernes 26 junto al Presupuesto

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, acordó con los jefes de los bloques los pasos a seguir para debatir el proyecto de la reforma laboral en comisiones y luego tratarla junto al Presupuesto 2026. El cronograma se alcanzó luego de una reunión de labor parlamentaria, que se llevó a cabo este martes.

Durante el cónclave, se determinó el cronograma a seguir para el tratamiento de la iniciativa, que resulta fundamental para el Gobierno de Javier Milei. El primer paso, según pudo averiguar C5N, es la conformación de las comisiones para iniciar el tratamiento de este proyecto y la modificación a la Ley de Glaciares, que ingresó a la Cámara alta en las últimas horas.

La intención del oficialismo es obtener dictamen de comisión sobre la reforma laboral el viernes, lo que abrirá la posibilidad de sesionar en el recinto el viernes 26 de diciembre para tratar las modificaciones en las reglamentaciones laborales y también la "ley de leyes".

Cabe destacar que el Presupuesto 2026 se tratará este miércoles en la Cámara de Diputados. En caso de aprobarse, podrá girar hacia el Senado, ya que el reglamento establece que tienen que pasar 7 días entre dictamen y sesión, sino se necesitan dos tercios de los votos.

Noticias relacionadas

El oficialismo dictaminó la reforma del Régimen Penal Tributario en Diputados.

Diputados: el Gobierno logró dictamen para la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal

Germán Lavalle renunció como titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Renunció el titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica

play

Presupuesto 2026: el oficialismo consiguió dictamen exprés con apoyos clave y disidencias

el gobierno incluyo la derogacion de la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario en el presupuesto 2026

El Gobierno incluyó la derogación de la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario en el Presupuesto 2026

Quién es Darío Wasserman, el nuevo presidente del Banco Nacióm¡n

Quién es Darío Wasserman, el nuevo presidente del Banco Nación

play

Presupuesto 2026: el Gobierno logró dictamen de mayoría y encara la sesión

Rating Cero

La actriz mostró sus cicatrices en TIME France y lanzó un nuevo llamado a la prevención.

Angelina Jolie mostró por primera vez las cicatrices de su doble mastectomía

Las actrices de Belén fueron premiadas en San Sebastián.
play

Belén avanza en la carrera al Oscar: ¿podrá ser nominada a Mejor Película Internacional?

Se convirtió en una de las películas más vistas de la historia de Netflix y ahora es el turno de repasar todo lo que ya se sabe sobre Puñales por la espalda 3 (Knives Out 3, en inglés).
play

De qué se trata Kives Out: Wake up dead man, la película de la famosa saga que estrenó Netflix y es furor

Wanda Nara y Martín Migueles.

Wanda Nara compartió otra foto hogareña de Martín Migueles y le declaró: "Te amo"

La modelo se indignó por los comentarios que recibió en sus redes.

"Soy la...": Rocío Marengo respondió a las críticas por salir a cenar con su hijo internado

Marcos Giles y Ángela Torres

Ángela Torres y Marcos Giles se dieron el tan esperado beso en un casamiento "oficiado" por Davo Xeneize

últimas noticias

Moretti, presidente de San Lorenzo, protagonizó un incidente de tránsito.

Denunciaron al presidente de San Lorenzo por atropellar a un hincha del club

Hace 7 minutos
El 10 de la Selección argentina sorprendió con su voto.

Se entregaron los premios The Best: a quién votó Messi

Hace 13 minutos
play
El soldado fue hallado muerto en la Quinta de Olivos.

Quién era el soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos

Hace 28 minutos
La actriz mostró sus cicatrices en TIME France y lanzó un nuevo llamado a la prevención.

Angelina Jolie mostró por primera vez las cicatrices de su doble mastectomía

Hace 40 minutos
La reforma laboral habilitaría el uso de criptomonedas.

La reforma laboral habilitaría a las empresas a pagar los sueldos en criptomonedas

Hace 47 minutos