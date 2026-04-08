"La Argentina de Francisco": el Vaticano lanzó un documental sobre Jorge Bergoglio El largometraje italiano sigue los pasos del sacerdote argentino que llegó a convertirse en sumo pontífice. La trama se centra en los barrios de Buenos Aires, mostrando cómo transcurrió su vida antes de asumir el papado. Por + Seguir en







El documental del Vaticano seguirá las huellas de Bergoglio antes de convertirse en Papa.

El 21 de abril del 2025 a sus 88 años, el Papa Francisco trascendió este plano y en vísperas de cumplirse el primer aniversario de su muerte, el Vaticano anunció el estreno de un documental que recorrerá la vida del sacerdote argentino que llegó a convertirse en sumo pontífice. "La Argentina de Francisco" se centra en los barrios de Buenos Aires, mostrando cómo transcurrió su vida antes de asumir el papado.

La proyección se estrenó en la Filmoteca Vaticana este miércoles 8 de abril en Asti, ciudad de donde era su familia en Italia. Asimismo, la presentación oficial está programada para este mismo día a las 18:00. La obra fue producida por la televisión italiana Telepace, junto con medios del Vaticano y filmado durante el 2024. La película se adentra en los hitos decisivos de su vida, como aquella inesperada confesión en la Basílica de San José de Flores, momento en el que tomó la determinación de ingresar al sacerdocio, o su reconocida pasión por el clube de sus amores, San Lorenzo de Almagro.

Embed Del mismo modo, el documental revela aspectos menos conocidos, como su faceta de profesor de Literatura, donde sus antiguos alumnos lo evocan no solo como un docente, sino también como un referente en la formación humana.

Los parientes de Jorge Bergoglio estuvieron presentes en el encuentro organizado en la tierra natal de la familia. "Cada mañana despierto esperando esa llamada de “Giorgio” que nunca llega", confesó su prima Carla Rabezzana, quien en noviembre de 2022 lo recibió en su casa de Portacomaro para compartir un almuerzo durante su visita a Asti.

"Él llevaba en el corazón el anhelo de venir a verme", agregó su otra prima, Nella Bergoglio, residente en Peveragno, en la provincia de Cuneo. "Extraño su sinceridad, su fe, su manera de acercarse a la gente y, por supuesto, también sus dichos populares".