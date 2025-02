La fuerte reacción de Cristina Kirchner contra Javier Milei: "Perseguís judicialmente a tus adversarios"

"Sos un cachivache… No sólo negás lo que decís, sino que borrás con el codo lo que escribís con la mano… y, al final, sos igual de casta que Macri persiguiendo judicialmente a tus adversarios políticos", manifestó la presidenta del Partido Justicialista contra el Presidente de la Nación.

Desde que me fui de La Plata a vivir a Santa Cruz en 1976, mi domicilio pasó a ser Río Gallegos, nunca más lo cambié ni lo cambiaré Desde que me fui de La Plata a vivir a Santa Cruz en 1976, mi domicilio pasó a ser Río Gallegos, nunca más lo cambié ni lo cambiaré

"Che Milei… ¿Ahora vos también, como Mauricio Macri, me denunciás en Comodoro Py y mandás a la burra que te hace Reiki y le saca la comida a los pobres y al otro burro que pusiste en la ANSES, recién llegado de sus vacaciones en México, a que hagan la berretada de decir que mi domicilio no es en Santa Cruz?", comenzó el descargo de la exjefa de Estado entre 2007 y 2015.

En el texto, CFK apuntó contra Pettovello y Mariano De los Heros -titular de ANSES-, a quien calificó como un "burro". Además, indicó que tras realizar el reclamo en el organismo por el derecho a su pensión de privilegio como Presidenta y viuda del exmandatario Néstor Kirchner, pidió que "se suspendiera el pago del retroactivo por la emergencia previsional y, además, renuncié a la eximición del impuesto a las Ganancias... que, te cuento, es un toco".

Las sugerencias de Cristina a Milei

Cristina Milei

La expresidenta le realizó una serie de consejos al líder de La Libertad Avanza: "Te recomiendo, ya que no te gusta leer, que te asesores mejor… y no sólo sobre cuestiones de derecho civil, como el domicilio; sino sobre otros temas que tan recurrentemente citás en torno a la sexualidad...".

"Te soy sincera, me han comenzado a llamar poderosamente la atención: abuso de menores vinculándolos con la homosexualidad… hasta me acuerdo que has llegado a hablar públicamente de niños en un jardín de infantes encadenados y envaselinados… ¡Un horror!", expuso CFK.

Por último, la exmandataria aseguró que "deberías buscar asesoramiento médico para no decir barbaridades y buscar un buen psicólogo… ¿O tal vez, un buen psiquiatra? Lo necesitás. Y, además, como sos el Presidente, le vendría muy bien a todos los argentinos y todas las argentinas".

La publicación de Cristina Kirchner en la red social X

Tuit Cfk sobre Milei

CFK tuit segunda parte

Tuit CFK a Milei 3