La explosiva reflexión de Diego Santilli sobre Juntos por el Cambio: "Más que palomas y halcones parecemos gansos"

“Nos hacemos daño y es muy malo porque pretendemos ser una alternativa de este gobierno. No podemos ser un espejo de lo que hace este gobierno que no se votan sus propias leyes. "Han sido muy malas las últimas semanas. Esas cosas son las que no tenemos que repetir”, dijo Santilli a CNN radio.

En tanto, la Mesa Nacional de JxC estableció mecanismos "para evitar roces innecesarios" y ratificó su "compromiso con la cohesión y la coherencia que el espacio viene exhibiendo desde su conformación, más allá de las legítimas diferencias lógicas de una coalición de partidos políticos".

Bullrich y Larreta se reencontraron en el desayuno del PRO: qué se dijeron

Después de que la presidenta del espacio le pidiera al jefe de Gobierno "que no le mande sus soldaditos", los referentes se reunieron en el encuentro partidario. Ambos dirigentes irán por la presidencia en 2023.

Ritondo indicó que “hubo unidad” y que “ya hablaron lo que había que hablar”. En ese sentido, remarcó que se trató de una reunión “de un equipo que trabaja junto y tiene que ver con mirar al futuro”.

El referente del partido indicó que se estableció un mecanismo dentro del PRO “para coordinar entre los precandidatos para que se eviten tensiones innecesarias”.

“Va a haber un delegado de cada uno de los que ya plantearon ser candidatos, y vamos a tener una lógica de un trabajo de comunicar mayoritariamente lo mismo en algunas cosas, pero también en la diferenciación que tienen hacerlo de manera que no haya ningún tipo de tensión”, señaló.