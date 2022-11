Bullrich apuntó otra vez contra Larreta: "Que discuta conmigo y no mande soldaditos"

En medio de la caliente interna que atraviesa a Juntos por el Cambio , la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, apuntó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "Que discuta conmigo y no mande soldaditos a hablar" , lanzó, y se quejó de que "mandan personas para generarme un desgaste político y eso no se hace".

"Si yo debato con Larreta, no es lógico que luego aparezcan segundas o terceras líneas como el chico este que ya no me acuerdo ni el nombre, a salir a decir cualquier cosa", arrojó la exministra de Seguridad, en un desprecio al actual jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, con quien tuvo un cruce que se volvió viral el martes.