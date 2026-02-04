4 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno vuelve a reunir a su mesa política con el foco puesto en la reforma laboral

El encuentro se llevará a cabo desde las 12 en Casa Rosada, donde los principales dirigentes analizarán el proyecto que fue enviado al Congreso para tratar en sesiones extraordinarias. Las negociaciones para lograr apoyos legislativos por parte gobernadores aliados.

Por
El encuentro se llevará a cabo en el desapacho de Manuel Adorni. 

El encuentro se llevará a cabo en el desapacho de Manuel Adorni. 

El Gobierno llevará a cabo este jueves desde las 12 en Casa Rosada una nueva reunión de la mesa política en Casa Rosada, donde el foco estará puesto en la reforma laboral y las negociaciones con gobernadores aliados para sumar apoyos y lograr su aprobación en las sesiones extraordinarias de febrero.

Te puede interesar:

Reforma laboral: La Libertad Avanza y bloques aliados pidieron sesionar en el Senado el miércoles 11

Por su parte, el senador de la Unión Cívica Radical (UCR), Eduardo Vischi, confirmó que la Cámara Alta sesionará el miércoles 11 de febrero para debatir el proyecto que ya fue enviado por el Ejecutivo bajo el nombre Ley de modernización laboral.

La reunión de Mesa Política fue convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y formarán parte la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro de Interior, Diego Santilli; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

casa-rosada-buenos-aires
El encuentro se llevará a cabo en Casa Rosada.

El encuentro se llevará a cabo en Casa Rosada.

Patricia Bullrich mostró optimismo sobre el debate de la reforma laboral: "Va a salir"

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, expresó su optimismo respecto al futuro de la reforma laboral impulsada por el Gobierno y afirmó que el proyecto contará con los votos necesarios para ser aprobado. “Va a salir”, sostuvo a C5N y otros medios en declaraciones realizadas a la salida del Congreso.

La senadora encabezará este martes una agenda intensa de reuniones en el Congreso. A las 13 mantuvo un encuentro con los senadores libertarios para ordenar la estrategia parlamentaria, mientras que a las 15 se reunirá con el llamado “grupo de los 44”, la nueva mayoría que se consolidó en el Senado y que fue clave para la aprobación del Presupuesto.

Ese segundo encuentro se realizará en las oficinas de la bancada radical y tendrá como objetivo principal terminar de articular los acuerdos para la votación de la reforma laboral prevista para el 11 de febrero. Allí, Bullrich llevará las respuestas del Poder Ejecutivo a los pedidos realizados por los bloques dialoguistas, muchos de ellos canalizados a través de los gobernadores, especialmente en lo referido al capítulo fiscal del proyecto.

Patricia Bullrich
Patricia Bullrich, optimista con aprobar la reforma laboral en el Senado.

Patricia Bullrich, optimista con aprobar la reforma laboral en el Senado.

Si bien el oficialismo da por asegurada la aprobación en general de la iniciativa, el foco de las negociaciones está puesto en garantizar los votos artículo por artículo, en particular en aquellos puntos considerados centrales por el presidente Javier Milei, vinculados a la generación de empleo registrado y a la modernización del mercado laboral.

Las conversaciones en el Senado se desarrollan en paralelo al diálogo que mantiene el ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores que manifestaron reparos ante posibles reducciones impositivas que impacten en las finanzas provinciales.

Fuentes parlamentarias señalaron Bullrich está dispuesta a negociar modificaciones hasta el último momento, pero con un objetivo claro: llegar al recinto con los votos necesarios para evitar que “se caiga ningún artículo central de la ley”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Valenzuela se sumará a la cartera.

Valenzuela será el director de la nueva Agencia de Seguridad Migratoria

La ley se había sancionado en julio.

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad, obligado por la Justicia y tras meses de retraso

Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral.

Patricia Bullrich mostró optimismo sobre el debate de la reforma laboral: "Va a salir"

El Gobierno oficializó el traslado del sable de San Martín a un cuartel militar y reavivó la polémica por su custodia

El Gobierno oficializó el traslado del sable de San Martín al Regimiento de Granaderos: la polémica por su custodia

El exministro de Economía tiene 79 años.

Cavallo volvió a cruzar al Gobierno y pidió reactivar el mercado interno para sostener la estabilidad

El gobierno de Milei continúa las frenéticas conversaciones con los gobernadores.

Milei cree tener la reforma laboral aprobada y busca romper al peronismo

Rating Cero

Santiago Del Moro reveló que habrá una puerta roja y una placa planta, como novedades

Del Moro reveló las novedades que tendrá Gran Hermano Generación Dorada

La hermana del Chino Darín publicó una foto con un body de bebé azul. ¿Metió la pata?

Revelaron sin permiso el sexo del bebé del Chino Darín y Úrsula Corberó: ¿quién metió la pata?

Combinando magia y tecnología avanzada, Latveria opera bajo el mandato absoluto de Doom, siendo frecuentemente escenario de conflictos con los 4 Fantásticos y otros superhéroes de Marvel. 

Teoría de fans: cuál es el universo de Doctor Doom que Marvel podría mostrar en Avengers: Doomsday

Netflix, de nuevo, ha tocado el cielo con una de sus producciones propias. No contentos con los grandes números que ha logrado la quinta y última temporada de ‘Stranger Things’, desde la plataforma tenían un as en la manga que ha sido determinante este arranque de año. 
play

Esta miniserie se puede ver una tarde y sigue entre lo más visto de Netflix: cómo encontrarla

Se trata de una propuesta ideal para quienes buscan cine de acción con profundidad emocional y un trasfondo reflexivo.
play

Persecución, acción y drama hasta el final: qué película llegó a Netflix y se volvió tendencia rápidamente

La modelo y actriz murió el 31 de agosto del 2023 en el Hospital Italiano. 

Caso Silvina Luna: la Justicia ordenó ampliar la pericia contra Aníbal Lotocki

últimas noticias

Las diferencias entre constituir el plazo fijo en sucursal o de forma electrónica impactan directamente en los intereses obtenidos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 250.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Hace 12 minutos
Conocé el caso del hombre que tenía problemas para ir de cuerpo y terminó con un diagnóstico inimaginable.

No podía ir al baño a orinar y cuando fue al médico descubrieron algo inesperado: cuál fue el diagnóstico

Hace 23 minutos
El Gobierno introdujo nuevos elementos de seguridad en el nuevo DNI 2026.

Nuevo DNI 2026: ¿cuánto tiempo de validez tiene el documento?

Hace 28 minutos

Adiós al espejo de baño: la opción tecnológica que es tendencia en 2026

Hace 33 minutos
El nuevo DNI 2026 llega al domicilio del solicitante o puede retirarse en una sucursal de Correo Argentino.

Nuevo DNI 2026: cuánto tarda en llegar a tu casa

Hace 43 minutos