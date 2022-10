La despreciable frase de Macri sobre la muerte de Santiago Maldonado: "Fue un artista que se ahogó en el río"

"Ellos (el kirchnerismo) utilizan todo para trabajar en red y complementarse cuando están adentro, afuera cooptan los organismos de defensa de los derechos humanos entonces cuando uno quiere aplicar la ley termina uno siendo acusado. A mí me acusaron de la desaparición de un artista que se ahogó en un río", dijo el líder de Juntos por el Cambio en un evento donde estuvo acompañado por expresidente de España, José María Aznar , y de México, Vicente Fox .

Además, Macri volvió a reivindicar la actuación del Ministerio de Seguridad y de la Gendarmería la represión que provocó la desaparición de Maldonado, realizado el 1 de agosto de 2017 en la localidad chubutense de Cushamen, Chubut.

"Estuve meses en jaque por un señor Maldonado. Decían que la Gendarmería lo había secuestrado y desaparecido", dijo el expresidente 24 horas después de presentar Para qué en La Rural. "Los organismos internacionales venían a cuestionarme. Yo 'decía pero si acá no hay una sola prueba, no voy a echar a un solo gendarme hasta que me traigan una prueba'", agregó.

La desaparición y muerte de Santiago Maldonado

Tras el operativo de la gendarmería, Santiago Maldonado estuvo 77 días desaparecido y finalmente su cadáver fue encontrado sin vida el 17 de octubre del 2017. A 5 años de su muerte, su familia aún reclama que se esclarezcan que pasó con Santiago.

En comunicación con C5N.COM, Sergio Maldonado, hermano de Santiago, contó que el proceso judicial está "paralizado hace dos años en la Corte Suprema" a la espera de la designación de un juez que investigue "de verdad" lo que le pasó a su hermano.

"A la fecha, el expediente no tiene culpables ni responsables condenados. Lo único que sabemos es cómo murió Santiago, pero no cuándo, dónde, ni bajo qué circunstancias", señaló Sergio.