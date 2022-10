Mauricio Macri anticipa un "giro violento" si Juntos por el Cambio vuelve a ser gobierno

En un acto realizado en la Rural donde estuvieron presentes dirigentes como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, Macri aseguró que Juntos por el Cambio volverá a ser gobierno en el 2023 y sostuvo está vez "no se dejará correr por el progresismo". "No me corren más. Ningún progre me puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más. No va más", indicó.