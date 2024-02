La desafortunada frase de Patricia Bullrich: "En Chubut no vive nadie, hay un millón de guanacos"

"Y no vive nadie, viven nada más que un millón de guanacos", remató, en un intento por quitar valor a los activos de la provincia.

Consultada sobre su vínculo cercano con Torres durante la campaña, Bullrich aclaró que "una cosa es un gobernador que plantea las cosas en el marco de la ley y otra alguien que te va a cortar el petróleo".

"La provincia de Chubut está con un problema grave con el petróleo, tienen que ser muy cuidadosos porque son cuencas maduras que en cualquier momento cierran", advirtió, y remarcó que la provincia "no debería ser pobre y es pobre. Hay que lograr las inversiones".

Luego, la ministra se refirió a la posición de los gobernadores de Juntos por el Cambio. "Hay una parte que está apoyando el cambio y otra que está boicoteando el cambio", sostuvo. "Lo importante de todo es que un gobernador de Juntos por el Cambio tiene que tener principios claros: respeto a la propiedad privada y a las instituciones", subrayó, y planteó que los que "boicotean el cambio" son "los que no apoyaron la Ley Ómnibus".

Además, Bullrich relató un diálogo con Torres en la previa del conflicto. "Me vino a ver, me contó lo de la deuda; me parece que discutir con el Gobierno nacional un refinanciamiento es una cosa razonable y lógica, después dijo que si no mandaban la plata iba a cortar el petróleo. Le dije 'pará, ¿estamos todos locos?, eso hasta ahí no se puede llegar'. Pensé que lo decía medio en chiste, como que no era una cosa seria", contó.

La respuesta de Ignacio Torres a Patricia Bullrich: "Usa este conflicto para ir por la presidencia del PRO"

Consultado por los dichos de Patricia Bullrich, el gobernador chubutense, Ignacio Torres, acusó a la ministra de "usar el conflicto para ir por la presidencia del PRO", en plena puja por el liderazgo del partido con el expresidente Mauricio Macri.

El mandatario provincial resaltó que le resultaba "muy difícil" hablar de la funcionaria porque tiene "una relación de afecto" y él elige poner "lo humano antes de lo político". Una vez aclarado eso, apuntó: "Si hay una persona que usó este conflicto y me usó a mí es Patricia".

"Patricia usó este conflicto para plantarse en frente de Macri por una puja partidaria y la verdad que lo lamento. Lo usó para ir por la presidencia del PRO. Macri se podría haber subido a esto por intereses y la verdad que tuvo un gesto de nobleza de decir 'yo me pongo como mediador' siempre con ánimo de ayudar. Patricia vio y dijo 'che, esta es la mía para buscar adhesiones'. Pero ahora, plantear una interna partidaria cuando el país está agonizando está muy alejado de la realidad de los argentinos", repuso Torres.

Patricia Bullrich presiona a Mauricio Macri sobre el conflicto del Gobierno con Chubut

El conflicto del Gobierno con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se metió de lleno en la interna del PRO. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entiende que Mauricio Macri "debería pronunciarse" sobre el tema. A su vez, remarcó que no tienen “problema” en que el expresidente presida el partido pero es necesario “definir donde está, que ideas defiende y si está a favor del cambio”.

"Estoy esperando su pronunciamiento. ¿Dónde está el PRO? En sus ideas y posicionamiento del lado del gobierno", confesó la funcionaria en referencia a Macri.

En esa línea, afirmó que el exmandatario, quien no firmó la nota de apoyo al Gobierno publicada por dirigentes del PRO, "debería pronunciarse como expresidente" al respecto para “definir dónde está, que ideas defiende y si está en favor del cambio".

En referencia a la guerra desatada por Javier Milei con la provincia de Chubut, a Bullrich le “sorprende la actitud de Nacho Torres”. “Desde el PRO creemos en la ley como principio de convivencia y tenemos que pronunciarnos al respecto. Por eso junté a un grupo importante de dirigentes que ponen bien en claro que no vamos a hablar nunca de violación a la propiedad privada", aseveró este martes la ministra en Radio Rivadavia .

En ese mismo marco, Bullrich remarcó que no va a suscribir "ningún PRO que esté en contra del cambio" del gobierno de Milei.