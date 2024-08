Lourdes Arrieta renunció a La Libertad Avanza y formará su monobloque: "No puedo ser parte donde no me respetan"

La diputada no esperó a que la expulsen del espacio y renunció al bloque en Diputados para formar su monobloque. Este martes, se iba a juntar LLA para definir el futuro de la legisladora.

Arrieta no esperó a que la echen y decidió renunciar.

El monobloque de la diputada mendocina se llamará Fuerzas del Cielo - Espacio Liberal (FE) y seguirá alineada a Javier Milei, según indicó la propia Arrieta en su nota enviada a Menem, presidente de la Cámara baja.

nota Arrieta

"Se lavaron las manos con la visita, me pusieron a mí como carne de cañón"

Arrieta brindó declaraciones a los medios en las puertas del Congreso, luego de comunicar su renuncia al bloque oficialista. La diputada mendocina aseguró que sigue "apoyando las ideas de la libertad" y al presidente Javier Milei, aunque reconoció que no puede "estar en un espacio donde no hay ni siquiera una consideración por la agenda del presidente".

"Voy a seguir apoyando los proyectos (del Poder Ejecutivo) pero cuando tenga que ser crítica lo voy a ser. Una cosa son los proyectos realmente del presidente y otros son los que quieran agregar" los diputados del oficialismo, sostuvo.

"Es evidente los malos tratos, el aislamiento, la falta de consideración. Se lavaron las manos, desde el presidente de la Cámara (Menem) para abajo", protestó Arieta.

Según dijo, sus ex colegas la utilizaron a ella "como carne de cañón" para "denostarla" a través de distintos medios, y reclamó que se investigue a quienes buscaron "encubrir" a los responsables de la visita a criminales condenados por delitos aberrantes.

La denuncia de Arrieta que llevó a su expulsión de La Libertad Avanza

Arrieta, que participó de la foto con los genocidas en el penal de Ezeiza y luego se excusó diciendo que no conocía el verdadero propósito de la actividad, también fue parte del grupo de Whatsapp en el que circuló el borrador de proyecto de ley para beneficiar a los militares presos y en el que se organizó la visita al servicio penitenciario.

Así lo demuestran los chats que la propia diputada sacó a la luz a través de la publicación de capturas de pantalla, lo que probaría que ella estaba al tanto de este plan de impunidad antes de subirse a la combi que la llevó a Ezeiza.

diputados La Libertad Avanza genocidas Ezeiza Astiz

"Me quieren sancionar por haber ido a una visita institucional y por decir la verdad, que fuimos en carácter de diputados. Hay gente que estaba metida queriendo llevar adelante este tipo de proyecto", expresó Arrieta este lunes.

Al ser consultada si consideraba apartarse de la actividad legislativa, afirmó en declaraciones a Radio con Vos que "no piensa renunciar a la banca. "Si me expulsan me iré con la cabeza en alto sabiendo que dije la verdad", añadió.