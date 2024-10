La curiosa reflexión de Mauricio Macri sobre Javier Milei: "La gente lo votó sabiendo que tenía una psicología especial"

El expresidente disertó en la Bolsa de Comercio de Córdoba y marcó que "la gente no es tonta, votó a alguien con un mandato destructivo y de confrontación y él no está haciendo algo distinto de lo que propuso".

El PJ no encuentra la unidad mientras Macri y Milei acuerdan en el Congreso

Durante su disertación en la Bolsa de Comercio de Córdoba, Macri se refirió al temperamento de Milei: "Él da a veces batallas que no debería dar, pero la gente votó a alguien sabiendo que tenía una psicología especial. La gente no es tonta, votó a alguien con un mandato destructivo y de confrontación y él no está haciendo algo distinto de lo que propuso".