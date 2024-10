Martín Lousteau: "Hay evidentemente un desembarco de Mauricio Macri en el Gobierno"

En el mismo sentido, apuntó contra la administración de Javier Milei al afirmar: “Si hay un lugar y un espacio que no se caracteriza por la transparencia es este Gobierno, es el PRO, en donde arranquemos por algo que es obvio a la vista del público. A Macri si le entregan negocios o lo que consigue del Gobierno entonces está en contra de los jubilados y las universidades. Si no le dan sus cosas, está a favor de los jubilados y la educación".

"Es un gobierno que se preocupa por una parte de la economía, una parte de la sociedad, embiste contra la otra parte y no la registra", explicó Lousteau.

"Milei no puede explicar que hizo cuando le facturó al Banco Provincia, no puede explicar su declaración jurada, no puede explicar como es la transparencia donde se hizo un blanqueo que al principio permitía que hubiera blanqueo de funcionarios, narcos, de políticos corruptos del exterior. Se ve en las negociaciones de votos, que hay compra de votos", remarcó en una entrevista con Radio 10.

Para Lousteau, "es todo una gran hipocresía" y el conflicto con las universidades "esconde una cuestión ideológica, emocional de enojo y odio del Presidente contra la educación pública". "Es el mismo Presidente que dijo que el Estado es una organización criminal, que habla de adoctrinamiento y quiso incorporar vouchers. Está muy claro lo que está pasando”, concluyó sobre el tema.