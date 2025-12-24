24 de diciembre de 2025 Inicio
Finaliza un año récord de sentencias en la Corte Suprema

Con cerca de 15.700 sentencias y 28.900 causas resueltas, el Máximo Tribunal superó sus marcas históricas, con una tendencia al alza que se mantiene en los últimos años.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo
La Corte cierra un año con récord histórico de sentencias.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró el año con un récord histórico de sentencias. En 2025 dictó casi 15.700 y resolvió cerca de 28.900 causas.

En los últimos años, el Máximo Tribunal ha venido incrementando el número de sentencias dictadas, pasando de algo más de 8.000 en 2022, a poco más de 10.000 en 2023, para llegar a 12.500 el año pasado, según informó la Corte.

La cifra de este año, que implica un promedio de casi 600 causas resueltas por semana, se alcanzó luego de un trabajo interno orientado a la mejora de procesos que involucró no solo a los ministros, sino también a todos los integrantes de sus equipos de trabajo y de las áreas letradas de la Corte, que trabajaron de manera mancomunada e interdisciplinaria.

En paralelo, aunque con el mismo objetivo, se trabajó en la modernización de una serie de procedimientos internos en pos de la eficiencia (desde el régimen de contrataciones, pasando por el uso de expediente digital, hasta los circuitos para la circulación interna de expedientes y la implementación de las subastas electrónicas judiciales).

grafico corte
Los datos oficiales sobre las sentencias dictadas.

En un plano federal, a fines de abril de este año la Corte puso en línea Justicia.Ar, el portal de la justicia argentina que unifica y centraliza por primera vez en la historia de nuestro país la información de todo el sistema judicial argentino, incluyendo a la Corte, las provincias y la CABA.

La plataforma ofrece acceso directo a novedades institucionales de todos los poderes judiciales del país, directorios para consulta de causas y sentencias en cada jurisdicción, y listado de autoridades judiciales de cada tribunal superior, además de la explicación de la articulación de todo el sistema judicial y un glosario jurídico. Justicia.Ar ya tiene más de 200.000 usuarios y 370.000 páginas vistas.

