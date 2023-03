La contundente respuesta de Giuliano a Dietrich tras la crítica al regreso del tren a Mendoza

"La crítica de Guillermo Dietrich a la recuperación del servicio ferroviario que une a Buenos Aires con Mendoza no sorprende. En los 4 años de gestión macrista derrumbaron la inversión y priorizaron a CABA sobre el resto del país. Quisieron matar al tren y les duele que esté vivo", abrió el mensaje.

"¿Cuánto nos cuesta a todos los argentinos el tren a Mendoza que tarda 28 horas?", preguntó el exfuncionario macrista a lo que Giuliano le contestó que "El tiempo de viaje a Mendoza no es el ideal todavía, pero no se puede optimizar un tren que no existe. Una conexión de 1.000 kilómetros, que para algunos no vale la pena, para nosotros acerca pueblos, familias, trabajadores, estudiantes a lo largo de 5 provincias".

"Lamentablemente, de los u$s45 mil millones de deuda que tomaron durante el gobierno de Mauricio Macri no destinaron ni uno sólo para el desarrollo ferroviario de la Argentina, como se hace en todo el mundo, y como se debería hacer acá, en el octavo país más extenso del planeta", explicó.

Además, indicó que "desde que asumimos en 2019 reactivamos 15 ramales ferroviarios de pasajeros y 3 ramales de carga, reconectando 67 localidades".

Su respuesta continuó explicando que se recuperaron "2.500 kilómetros de vía en todo el país", con trabajos realizados "en las provincias de Salta, Neuquén, Córdoba, San Luis, Mendoza, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero".

También hizo mención al comentario de María Eugenia Vidal quien, días atrás, sostuviera que "avance y modernización fue abrir el primer Aeropuerto Low Cost de Latinoamérica en Palomar". "Tan estrecha es esa visión que siguen pensando en un transporte que solamente priorice a las low cost. Es con las low cost y también con el resto de los sistemas. Es la multimodalidad que llega a todos los sectores sociales, tal como estamos haciendo", respondió.

El ministro apuntó directamente a Dietrich al sostener que "destruir algunos modos en beneficio de otros no es gestión, es redireccionamiento". "En nuestra gestión creció el uso del tren de carga, el uso del tren de pasajeros con Trenes Argentinos, y también crecieron las flotas de las lowcost y la de Aerolíneas Argentinas para brindar servicios de carga", añadió.

"Crecieron todos los modos y nuestros trenes llegan cada vez más lejos porque lo destinado a trenes no es un gasto, es inversión social", finalizó.

Según la información compartida desde la cartera de Transporte, con la extensión de la línea ferroviaria San Martín de larga distancia hasta la estación Palmira, serán 55 las localidades reconectadas en el país a través de la reactivación del tren de pasajeros. Las obras para el regreso del tren incluyeron el mejoramiento integral a lo largo de los casi 400 kilómetros que separan la localidad Justo Daract y la estación Palmira.