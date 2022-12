La contundente definición de Elisa Carrió sobre Cristian Ritondo

"La bronca expresa el conflicto, pero no lo resuelve", señaló la dirigente de la Coalición Cívica. También reclamó "una autocrítica profunda y terrible contra nuestro propio espacio, el de JxC, que durante todo este año yo traté de suavizar, de decir: 'no larguen las candidaturas, armemos un programa'", explicó.

"Que un barrabrava presida el bloque del PRO en la Cámara de Diputados me da vergüenza. Cuando un partido decide poner como presidente de bloque a alguien que en la vida privada y política tiene comportamientos de barrabrava, eso debe llamar a una profunda reflexión de quienes dirigen ese partido y sobre todo de Mauricio Macri que lo avala", aseguró durante una entrevista en el canal TN.

Sin embargo, Carrió aclaró que esto no significa una ruptura con JxC. "Ahora, si no somos capaces de una autocrítica, de decir que paren las internas, de presentar un programa que sea un proyecto de Nación... Yo apuesto al panrepublicanismo pero hay que tomar conciencia que sin contrato moral no salimos", destacó.

"Hoy no hay candidatos que representen dentro de JxC ese proyecto de Nación. También me molesta esta imagen de Qatar, porque por debajo hay muchos muertos. Que Mauricio esté al lado de estos jeques...", deslizó la dirigente opositora. "Como argentina no me siento representada por nadie", concluyó.