La Coalición Cívica confirmó que tampoco participará del Pacto de Mayo

El líder del bloque de Diputados, Juan Manuel López, argumentó que la convocatoria está dirigida a gobernadores y no a legisladores. "Coincidimos en los puntos, pero no está claro el objetivo del acto", sostuvo.

El titular de Coalición Cívica-ARI (CC) en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López, confirmó que el espacio no participará de la firma del Pacto de Mayo en Tucumán porque es una convocatoria "direccionada a los gobernadores" y "no está claro el objetivo".

La CC integra el bloque de Hacemos Coalición Federal (HCF), cuyo referente Miguel Ángel Pichetto también anunció este domingo que no asistirá al acto impulsado por el presidente Javier Milei y aclaró que se trata de una postura "bastante unánime" dentro del espacio.

"No vamos a ir, pero no hacemos de eso un tema. Estamos siempre para dialogar en el Congreso y la invitación fue muy frugal. Coincidimos en los puntos, pero no está muy claro el objetivo", explicó López este domingo a Radio Rivadavia. Además, señaló que la convocatoria "está más que nada direccionada a los gobernadores".

"Nosotros hicimos nuestro aporte en la Ley Bases y el paquete fiscal, ayudando a que salga, marcando límites, haciendo correcciones, y vamos a estar para discutir todos los temas que proponga el Presidente porque es nuestro trabajo y nuestra vocación", añadió.

En cuanto al acto del 8 de julio en Tucumán, sostuvo que "no está claro el objetivo, no sé bien de qué se trata, qué se firme y cómo. Es un acuerdo y le da más entidad a los gobernadores porque la Argentina tiene pendiente una discusión de recursos, de cuánto ponen en ese ajuste Nación y las provincias. El principal conflicto se traduce ahí", subrayó.

Miguel Ángel Pichetto confirmó que no irá al Pacto de Mayo

En lo que será una semana crucial para el futuro del país, el referente del bloque de diputados Hacemos Coalición Federal (HCF), Miguel Ángel Pichetto, respaldó al Pacto de Mayo que se firmará en Tucumán este lunes, pero además de reconocer que comparte los objetivos con el Gobierno, aseguró que "hay que incorporar otros elementos".

La agrupación advirtió en un comunicado que, pese a estar de acuerdo con los diez puntos planteados por Javier Milei, esos objetivos "no se alcanzan con una foto o la firma de un papel". Pichetto ratificó lo expresado en el texto y aclaró que su ausencia no es por una decisión "de tipo personal", sino que "la hemos analizado y esa ha sido la postura y la hemos hecho pública, fue un criterio bastante unánime".

"El hecho de ir o no ir a Tucumán no cambia absolutamente nada; estamos dispuestos a seguir dialogando y trabajando en función del interés del país", aclaró en diálogo con Futurock. También pidió "incorporar otros elementos en política exterior" y "hablar del desarrollo, trabajo y pobreza".