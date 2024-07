En medio de la interna del PRO, Mauricio Macri estuvo en Wimbledon y su asistencia al Pacto de Mayo está en duda

"Presidente, el PRO estará en Córdoba para firmar el Pacto del 25 de Mayo", había escrito en las redes Macri, luego de escuchar el discurso del libertario en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso el 1° de marzo. Sin embargo, tras los recientes cruces con Bullrich, alineada con Milei, esa primera confirmación podría cambiar.

Embed Mauricio #Macri disfruta una jornada a puro tenis en #Wimbledon



El ex mandatario se encuentra en una de las canchas del complejo londinense viendo el encuentro del marplatense Francisco #Comesaña



Se lo vio grabando algunas escenas con su celular pic.twitter.com/6BKZlIyWlp — doble amarilla (@okdobleamarilla) July 6, 2024

Acto por el 9 de julio y una interna al rojo vivo

Mientras tanto, el Gobierno continúa con los preparativos para el acto del 9 de Julio y definió realizar una cadena nacional para transmitir la firma del acuerdo convocado por el Presidente. En caso de que el líder del partido amarillo no viaje a Tucumán, Milei se quedaría sin el apoyo del único exmandatario que había manifestado intenciones de participar.

Por otra parte, continúa la pelea en el seno del PRO: el diputado y flamante presidente de la Asamblea, Martín Yeza, acusó este sábado a Patricia Bullrich de llevarse "puesto" al partido, pocas horas después de que la dirigente rompiera su relación con Macri.

“Hubo una tapa de negación con Macri. A la luz de la distancia, habrá estado mejor o peor en la percepción de ellos. Para mí no porque no era necesario. En 2023, entre los dos sacaron 23 por ciento. ¿A qué costo? Que se llevaron puesto un partido”, indicó en declaraciones radiales.

Con su declaración, el exintendente de Pinamar se refirió a la interna que libraron Bullrich y el exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la que Macri se inclinó por la titular de Seguridad, aunque no lo hico de manera explícita. "En municipios donde éramos gobierno se inventaron internas porque ellos creían que no importaba que no hubiera conflicto, sino que se tenía que generar igual ¿Qué nos pasó? La degradación", apuntó.

En esa línea, continuó contra Bullrich: "La escuchaba hablar de tibios, de partido chiquitito, del aparato... Yo digo: 'pará, pero si vos sos ministra nacional'. Yo iba manejando en mi auto solo y toda la gente que nos criticaba diciendo que somos el aparato, son los que están con chofer, con custodia, con séquito. Hay una cosa despectiva que no me gusta y que para mí llegó hasta acá".

"La que fue la presidente de tu partido hasta marzo, que fue la candidata a presidente a la que defendimos todos nosotros, lo mejor que tiene para decir sobre todos los que la defendimos es que ya fuimos y que estamos con lo que ella piensa o estamos en contra", señaló.