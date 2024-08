La Ciudad de Buenos Aires limitará el uso del celular en las escuelas porteñas: "La tecnología es un aliado pero no es todo"

“Lo importante es que hemos llegado a esta decisión en un trabajo conjunto con especialistas, padres, alumnos docentes y evidencia internacional que demuestra que tomar estas decisiones es correcta”, explicó.

Luego de recordar las medidas ya anunciadas referidas a la ludopatía y las apuestas deportivas en adolescentes, Jorge Macri refirió: "Vamos a trabajar en tres verticales: regular, en este caso mediante la resolución del ministerio de Educación porteño, el control dentro del aula y generar conciencia".

jorge macri celulares.jpg Jorge Macri anunció las medidas en una escuela porteña.

"Pero no alcanza solo con el gobierno, necesitamos el compromiso de toda la comunidad educativa. Cuando decimos no al celular en el aula, decimos tambien no al celular en el maestro, en la profesora. Es un pacto entre todos", aclaró.

En el mismo sentido, el jefe de Gobierno porteño explicó que "hay un capítulo imprescindibles y son las familias. No se tienen que desentender, somos adultos responsables y tenemos que actuar como tal. Esto va a requerir un esfuerzo de las familias".

La limitación del uso de los teléfonos móviles tiene entre sus fines estimular la concentración de los alumnos en clase, promover la socialización durante los recreos y prevenir el daño que provoca el uso excesivo de dispositivos electrónicos. Además de mejorar la calidad de la enseñanza y proteger el desarrollo tanto de los niños, como adolescentes.

Limitación de celulares en las aulas: cómo será su implementación

En lo que respecta a su puesta en práctica, en el nivel secundario tanto los celulares como las tablets deberán permanecer guardados durante las horas de clase. Y su uso dentro del aula sólo estará permitido cuando forme parte de una actividad pedagógica planificada y aprobada por el equipo directivo.

Escuela porteña La prohibición del uso del celular se aplicará al nivel inicial y primario y el secundario tendrá regulaciones. Redes Sociales

En los jardines de infantes y en las escuelas primarias, los dispositivos no podrán ser utilizados durante las clases y los recreos, salvo que el cuerpo docente lo permita con fines educativos. Es importante aclarar en este ítem que aquellos chicos que por decisión de su familia lleven teléfono celular u otro dispositivo personal digital a la escuela, deberán mantenerlo guardado y apagado durante toda la jornada escolar.

Al momento de una propuesta pedagógica que incluya un dispositivo tecnológico, se utilizarán los teléfonos celulares dispuestos por el establecimiento educativo.

Desde el gobierno porteño, explicaron que quedarán exceptuados de dicha regulación aquellos estudiantes que requieran del uso de un dispositivo personal digital como apoyo para el aprendizaje.

El último relevamiento realizado por la Ciudad entre familias de estudiantes primarios y secundarios reveló que los chicos utilizan diversos dispositivos electrónicos entre 2 y 5 horas por día y el 23,4% lo utiliza más de 5 horas. Mientras que casi la totalidad de los adolescentes mayores a 14 años lleva el celular todos los días a la escuela.