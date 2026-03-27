27 de marzo de 2026 Inicio
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La escapada cerca de Buenos Aires para pasar una tarde al aire libre en un balneario y ver ballenas

Un destino costero sin servicios básicos ofrece contacto directo con la naturaleza, surf y avistaje en un entorno único del continente.

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Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acceso a un balneario aislado.

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  • Un balneario dentro de un parque nacional se posiciona como uno de los puntos más elegidos del país vecino por su entorno natural y propuestas vinculadas al mar.

  • La ausencia de servicios tradicionales convive con experiencias como surf, avistaje de fauna marina y conexión total con paisajes poco intervenidos.

  • La cercanía con otras playas reconocidas permite ampliar el recorrido mediante traslados internos que recorren distintos puntos de la costa.

  • El acceso requiere una combinación de rutas y un tramo final en vehículos especiales que atraviesan terrenos de difícil acceso hasta llegar al pueblo.

Cabo Polonio aparece como una escapada cerca de Ciudad Autónoma de Buenos Aires para disfrutar de una tarde al aire libre en un balneario donde es posible incluso ver ballenas en determinadas épocas del año, en un entorno natural que se diferencia de los destinos tradicionales.

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Ubicado dentro de un parque nacional, este balneario se caracteriza por no contar con energía eléctrica ni agua corriente, una condición que no limita su atractivo sino que refuerza su identidad como un espacio de conexión directa con la naturaleza.

Entre sus principales propuestas se destacan el surf y el avistaje de fauna marina, actividades que atraen visitantes durante distintas temporadas, además de su cercanía con otros puntos costeros que permiten ampliar la experiencia.

Cabo Polonio
Cabo Polonio combina surf, avistaje de ballenas y cielos ideales para observar la Vía Láctea en un entorno natural único.

Cabo Polonio combina surf, avistaje de ballenas y cielos ideales para observar la Vía Láctea en un entorno natural único.

Dónde queda Cabo Polonio, Uruguay

Cabo Polonio se encuentra dentro de un parque nacional en el departamento de Rocha, en Uruguay. Se trata de un enclave costero aislado que forma parte de una zona protegida, lo que explica la ausencia de servicios básicos y la preservación de su entorno natural.

Su ubicación lo sitúa cerca de otros destinos reconocidos como La Paloma y La Pedrera, con los que mantiene conexión mediante un bus turístico que recorre distintos puntos de la costa, facilitando el desplazamiento entre playas.

Qué puedo hacer en Cabo Polonio, Uruguay

El destino ofrece actividades vinculadas directamente con el mar y la naturaleza. El surf es una de las prácticas más habituales, aprovechando las condiciones de sus playas abiertas y poco intervenidas.

Otra de las experiencias destacadas es el avistaje de ballenas, que se convierte en uno de los principales motivos de visita en determinadas temporadas, atrayendo a turistas interesados en la fauna marina.

Además, el lugar se distingue por contar con uno de los cielos más prístinos del continente, lo que permite observar la Vía Láctea con gran claridad, generando una experiencia nocturna poco común en destinos más urbanizados.

Cómo llegar a Cabo Polonio, Uruguay

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en auto se debe tomar la Ruta Nacional 12, cruzar por el puente internacional General San Martín hacia Uruguay y continuar por la Ruta 12 y la Ruta 10 hasta La Puerta de Polonio. El trayecto supera los 600 kilómetros y demanda entre 7 y 8 horas aproximadamente, dependiendo del tránsito y el cruce fronterizo.

En transporte público, se puede viajar en micro hacia el departamento de Rocha y luego combinar con servicios locales o buses turísticos que acercan a la entrada del balneario. El tiempo total varía según las conexiones, pero suele implicar una jornada completa de viaje.

Cabo Polonio
Turismo en Rocha: el balneario se ubica dentro de un parque nacional sin servicios básicos y con fuerte preservación ambiental.

Turismo en Rocha: el balneario se ubica dentro de un parque nacional sin servicios básicos y con fuerte preservación ambiental.

Otra alternativa es cruzar en barco desde Buenos Aires hacia Uruguay y luego continuar en auto o micro hasta Rocha, para finalmente llegar a La Puerta de Polonio. Desde ese punto, el acceso final se realiza únicamente en vehículos todoterreno, que atraviesan caminos de arena hasta el pueblo.

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