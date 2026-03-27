Con calles de tierra y construcciones destruidas, este es el pueblo fantasma cerca de Buenos Aires con un particular atractivo

Un antiguo asentamiento ferroviario en el sudoeste bonaerense conserva huellas del pasado y atrae visitantes interesados en historia y paisajes detenidos.

Calles de tierra y casas detenidas en el tiempo en Estela.

Estela se consolidó como un pueblo fantasma cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con calles de tierra y construcciones detenidas en el tiempo, cuyo atractivo radica en la posibilidad de recorrer un espacio donde la vida cotidiana dejó de desarrollarse.

La ubicación a varios kilómetros de los centros urbanos lo convierte en una parada dentro de recorridos más amplios por la región.

El lugar comenzó a recibir visitantes que buscan experiencias distintas, vinculadas al silencio y la contemplación.

Las estructuras abandonadas, las calles de tierra y los restos ferroviarios conforman un escenario que remite a otra época.

Un pequeño poblado del interior bonaerense perdió a sus habitantes tras el cierre del tren y hoy se presenta como un sitio cargado de memoria.

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Ubicado a más de 600 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este asentamiento creció en torno al ferrocarril , que durante años fue el eje de su actividad social y económica, con escuela, almacén, fábrica y comisaría.

El cierre de los ramales en la década del 90 marcó el inicio de su declive : la población fue disminuyendo de forma progresiva hasta quedar completamente deshabitado en 2022 , cuando se marcharon sus últimos habitantes.

Estela se encuentra en el partido de Puán , en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a más de 600 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , en una zona caracterizada por su geografía llana y su baja densidad poblacional.

Turismo desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia Puán: un recorrido por caminos rurales lleva a un pueblo sin habitantes marcado por su historia ferroviaria.

El entorno está marcado por campos abiertos, caminos rurales y antiguas trazas ferroviarias , lo que refuerza su identidad como un punto aislado dentro del mapa bonaerense.

Qué puedo hacer en Estela

El principal atractivo del lugar es recorrer sus calles de tierra y observar las construcciones abandonadas, que conservan señales de lo que fue la vida cotidiana en el pasado.

También es posible explorar los restos del ferrocarril, los silos y las estructuras rurales que permanecen en pie, configurando un paisaje que combina historia y deterioro.

El destino convoca a fotógrafos, viajeros y curiosos interesados en experiencias diferentes, donde predominan el silencio, el cielo abierto y la contemplación de un entorno sin actividad urbana.

Cómo llegar a Estela

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en auto se debe recorrer una distancia superior a los 600 kilómetros hacia el sudoeste bonaerense, a través de rutas nacionales y provinciales que atraviesan extensas llanuras. El viaje demanda entre 7 y 8 horas, dependiendo de las condiciones del tránsito.

En transporte público, se puede viajar en micro desde la terminal de Retiro hacia localidades cercanas del partido de Puán, y desde allí continuar por caminos rurales hacia Estela. El tiempo total del trayecto puede extenderse durante gran parte del día debido a las combinaciones necesarias.

Estela Puán interior 2 El pueblo de Estela, en la provincia de Buenos Aires, atrae visitantes por su silencio, sus ruinas y su vínculo con el antiguo tren.

No se dispone de conexión aérea directa para este destino, por lo que no es habitual el traslado en avión. La llegada se realiza exclusivamente por vía terrestre, lo que refuerza su carácter aislado dentro de la provincia.