La CGT marcha a Tribunales y judicializa la reforma laboral aprobada por el Senado La central obrera se concentra en Plaza Lavalle y presenta un recurso ante la Justicia para frenar artículos que considera inconstitucionales de la nueva ley laboral.







La Confederación General del Trabajo (CGT) movilizó este lunes hacia el Palacio de Tribunales para presentar un recurso judicial contra los artículos que considera inconstitucionales de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei y convertida en ley el viernes pasado en el Senado. La central obrera busca frenar la aplicación de la norma en los tribunales, luego de no haber podido impedir su aprobación en el Congreso.

La convocatoria comenzó a las 11 en Plaza Lavalle, en el centro porteño. Desde allí, las columnas sindicales avanzan hacia el edificio de Tribunales para acompañar la presentación judicial. La conducción cegetista define la protesta como un paso institucional: trasladar el conflicto del plano político al terreno judicial.

“La decisión es sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial con respecto a lo que creemos que es inconstitucional”, sostuvo Jorge Sola, integrante del consejo directivo de la CGT. La central apunta a cuestionar aspectos de la reforma vinculados a condiciones laborales, negociación colectiva y regulación del empleo, entre otros puntos que consideran regresivos en materia de derechos.

No todos los espacios sindicales confluyen hoy en Plaza Lavalle. Los gremios que integran el Frente de Sindicatos Unidos, como ATE, la UOM, la Federación Aceitera y APLA, que se movilizaron hacia el Congreso el 27 de febrero, no participan de esta convocatoria.

En paralelo, el frente docente desarrolla su propia protesta. CTERA, junto con UDA y CEA, lleva adelante un paro nacional en reclamo de la apertura de paritarias, la restitución del FONID y el rechazo al recorte presupuestario en educación. Desde las 11.30, los sindicatos docentes marchan hacia el Congreso, partiendo desde el Cabildo, en Avenida de Mayo y Bolívar.