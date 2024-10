La advertencia de los estudiantes: "La universidad se está volviendo un derecho para pocos"

Inara Ocampo Rodríguez, quien estudia Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de Río Negro, señaló a este medio que varios alumnos dejaron las carreras que estudiaban por las dificultades económicas que atraviesan: "Es una situación muy complicada y tan crítica que hay un aumento en la deserción de los estudiantes. Prácticamente, la universidad se está volviendo un derecho para pocos".

En tal sentido, la vicepresidenta de la Federación Universitaria de Cuyo, Mercedes Hadid Jadur, expuso la delicada situación económica de la Argentina: "La universidad de Cuyo no está afuera de las problemáticas. Ocurre mucho que hay alumnos que tienen que dejar la carrera. El contexto socioeconómico a nivel nacional afecta. Hay estudiantes que tienen personas a cargo y abandonan la carrera, tienen que cambiar de universidad o se les complica porque viven lejos".

marcha federal universitaria Este miércoles se desarrollará una nueva Marcha Federal Universitaria.

Los valores insuficientes de las Becas Progresar

El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, anunció el 5 de septiembre un incremento del 75% en las Becas Progresar, por lo que el monto pasó de $20 mil a $35 mil. El objetivo del programa, que fue lanzado por la Secretaría de Educación, es acompañar a los jóvenes para finalizar la educación obligatoria, estudiar en el nivel superior o formarse profesionalmente.

No obstante, a pesar de la suba que confirmó el Gobierno, el estudiante de Periodismo y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda Gonzalo Suárez advirtió por los insuficientes valores de las cuotas de las Becas Progresar: "Tienen un atraso con respecto a la inflación de casi el 40%. Cuando se otorgó este año, fue con la misma partida presupuestaria de 2023. Son un gran sostén para los estudiantes, que siempre esperan la convocatoria porque capaz eso les sirve para las copias o para un café. Ahora, con esa beca sólo se carga la SUBE".

"Las universidades del Conurbano están llenas de hijos de trabajadores. Además, el costo de vida aumentó muchísimo. Por ejemplo, tomarse un café y comerse una medialuna representa un gasto muy importante para los estudiantes. Algunos compañeros que iban dos o tres veces a cursar, tal vez ahora vienen un sólo día y cuando no puedan, tacharán un día más y así continuarán hasta que dejen de cursar", describió.

En esta línea, el presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Martín Roel, pidió que se alcance una paridad en el acceso a los establecimientos educativos. "No hay que conformarse con el ingreso de los estudiantes a las universidades, sino que también puedan permanecer, egresar y que no sea una barrera no tener una buena situación socioeconómica. La Beca Progresar no está actualizada", marcó.

Sandra Pettovello ministra de Capital Humano La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En tanto, Ocampo Rodríguez también consideró escaso el aumento: "En relación a las becas, la situación es crítica. Hay un ajuste y no se actualiza el presupuesto ni hay partidas nuevas. Las becas quedaron desactualizadas, de acuerdo a la inflación. No alcanzan $35 mil en la Patagonia, ni siquiera para los apuntes. Además, las becas de la Universidad Nacional de Río Negro están desactualizadas, no están atadas a ningún índice".

"Hay un recorte que también se ve en las becas que vienen estipuladas dentro del presupuesto universitario, que tienen que ver con las relacionadas con el comedor, transporte y ayuda económicas, que fueron ajustadas brutalmente", agregó por su parte la secretaria general del centro de estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Luis, Malena Niemetz.

Estudiar y trabajar, una misión casi imposible

Los estudiantes consultados por este medio también objetaron la organización de las cátedras debido a las dificultades que enfrentan varios alumnos para sostener el estudio de la carrera mientras trabajan.

Niemetz marcó la superposición de las horas laborales con respecto a las de los estudios: "Los estudiantes tienen el problema de que se accede a trabajos informales muy mal pagos para sobrevivir y el tiempo que se puede dedicar a estudiar se acorta brutalmente. Hay muchísimos que tuvieron que dejar la carrera".

"Con respecto a la franja horaria de cursada, es un reclamo que venimos haciendo desde hace muchos años para que la universidad se llene de hijos de obreros, como se decía. Los estudiantes también somos trabajadores y hay que desarrollar capacidad para tener también estudiantes que se encuentren empleados. Queremos que exista una flexibilidad dentro de las universidades que contemple a los estudiantes trabajadores", añadió en esta línea.

Ocampo Rodríguez señaló también los cursos poco adaptados para compatibilizar con los trabajos. "En la Universidad de Río Negro, excepto en algunas carreras particulares, no están diseñadas para estudiantes que trabajan o que tienen familia. La carrera que yo curso no tiene una franja horaria. Entonces, las materias están durante la mañana, tarde o noche y eso dificulta permanecer en la universidad", advirtió.

universidad de buenos aires Una de las sedes de la Universidad de Buenos Aires.

"La Marcha Federal Universitaria es de todo el pueblo argentino"

Por otro lado, de cara a la segunda Marcha Federal Universitaria, cuyo acto central se desarrollará a las 17 en las afueras del Congreso en defensa de la educación pública, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda llamó a una gran adhesión a las movilizaciones: "No es sólo la comunidad universitaria, sino de toda la sociedad y del pueblo argentino. Lo que se defiende es la universidad transformadora de vidas".

En tanto, Roel se refirió a las expectativas acerca de la cantidad de participantes de la movilización: "Esperamos una convocatoria masiva como en la marcha de abril. La consigna de la marcha no es exigir que no se vete la ley, sino reclamar a los que nos representan dentro del Congreso que defiendan la educación pública, con actualización de fondos. Los países más desarrollados son los que más invierten en la educación".

También, le respondieron a Carlos Torrendell, quien había acusado a las universidades de "inventar alumnos" para "multiplicar los cargos". Suárez expresó su asombro por los dichos del secretario de Educación: "Me sorprendió. La forma de contabilizar al estudiantado es a través del SIU Guaraní, es un sistema nacional y que no lo administra particularmente cada universidad".

"El SIU Guaraní depende de la Secretaría de Educación. Si hay un invento de estudiantes o matrículas, es una inoperancia de parte de la Secretaría. Si dicen eso, es una mentira y segundo es una inoperancia de que está fallando en el sistema Siu Guaraní", agregó.

En este marco, Roel añadió: "Buscan deslegitimar la marcha y que no sea convocante. Él sabe que Capital Humano tiene acceso a la información en cuanto a la gente que ingresa con nombre, apellido y DNI. Si ven que hay algo que está siendo alterado y que no está ordenado, tienen que denunciar".