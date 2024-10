Legisladores opositores convocaron a marchar por la Ley de Financiamiento Educativo

Luego cuestionó: "No tienen una agenda de discusión de cómo mejorar la universidad pública, la atacan sistemáticamente, diciendo que es 'adoctrinamiento', mintiendo con las auditorías y con los fondos que envían, se acuerdan de las universidades con las marchas. Hay una intención de destruir le universidad pública, por eso es muy importante la movilización del miércoles".

Lousteau en C5N Tras la conferencia, Lousteau bridó una entrevista a C5N donde ratificó el llamado a sumarse a la Marcha Federal Universitaria del miércoles.

De la conferencia de prensa también participaron los legisladores Álvaro González, Jorge Rizzotti, Margarita Stolbizer, Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca, Pablo Juliano, Gabriela Brouwer de Koning, Carlos Gutiérrez, Mariela Coletta, Carla Carrizo, Oscar Agost Carreño, Juan Carlos Polini, Guadalupe Tagliaferri, Marcela Coli, Fabio Quetglas, Juan Brugge, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Julio Cobos, Natalia Sarapura, Esteban Paulón, Mónica Fein, Marcela Campagnoli y Maximiliano Ferraro.

Por su parte, el diputado de Unión por la Patria Hugo Yasky, señaló que "mañana la marcha universitaria va a ser masiva. Esperemos que el Gobierno respete el derecho a manifestarse de todos los que van a participar. Estudiantes, profesores, la comunidad en general"

"Esa masividad está marcando claramente que la universidad, la educación pública y también el incentivo docente son demandas que fuertemente son acusadas por la sociedad. Si hay veto, ese veto tiene que ser rechazado por el voto que públicamente todos dijimos que queremos educación pública", agregó.

“Yo espero una movilización que muestre otra vez contundentemente cuán importante es para la sociedad la educación pública y particularmente la universitaria, porque tenemos un Estado que no funciona bien. Y una de las pocas cosas que habilita a que tu familia pueda tener un futuro mejor que el tuyo es la posibilidad de educarte y tener un título”, afirmó el legislador tras la conferencia en una entrevista con el programa De Una.

Para Lousteau, "este es un Gobierno que desde hace rato viene atacando y asfixiando a las universidades, mintiendo con los números, con el adoctrinamiento, con si hay o no hay plata mientras la siguen gastando en otra cosa, que no quisieron debatir esto en la Ley Bases, por eso voté en contra. Hubo una decisión intencionada de desfinanciar a las universidades”.

“Es muy claro que el Gobierno no se acuerda nunca de las universidades, no convoca a los rectores a debatir cómo mejorar la calidad universitaria. Eso lo podría hacer. Pero no se busca mejorar lo que tenemos, ese debate no está. Lo que hay es una visión muy específica, la de alguien que dice que es un topo dentro del Estado”, agregó.