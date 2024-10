La advertencia de Elisa Carrió a Javier Milei: "Si Cristina le gana la provincia de Buenos Aires, cae el Gobierno"

La exdiputada consideró que la estrategia del Presidente de polarizar con la exmandataria "no es buena" y puede complicar su continuidad en el poder.

Elisa Carrió, dura con Javier Milei: "No es libre".

“A mí me da la impresión de que este chico (en referencia al libertario) está jugando con fuego porque si Cristina le gana la provincia de Buenos Aires, cae el Gobierno ”, sostuvo este viernes en diálogo con Radio Con Vos.

En ese sentido, consideró que "no es una buena estrategia política" enfrentar directamente a la expresidenta. "Al polarizar de esta manera, de elegir un enemigo, lo que está logrando es lo que hizo Cristina: 'Armen un partido y ganen las elecciones'", indicó al citar la recordada frase de la actual candidata a la presidencia del Partido Justicialista. "Le puede salir el tiro por la culata", añadió.

Luego de anunciar que será candidata en las elecciones legislativa de 2025, la dirigente política criticó duramente al Gobierno, del que expresó que no tiene "calle ni empatía", por las últimas medidas llevadas adelante y volvió a referirse a la crítica situación del Hospital Garrahan. "¿Cómo van a destruir el Garrahan, que es una capital social donde, mirado desde el interior, es la salvación de los niños? Nosotros ya tenemos en trámite la denuncia y los testigos", avisó.

"Especialistas que ganan $2 millones y que en el exterior podrían estar ganando u$s5 mil. Las enfermeras ganan $700 mil y están cuidando a pacientes oncológicos chicos en el Garrahan. ¿A vos te parece que alguien que está al lado del dolor, que está dando los medicamentos, no tiene derecho a tener un ingreso mínimo que por lo menos lo ayude a llevar semejante responsabilidad con profesionalismo?", observó en alusión al reclamo de los trabajadores del centro de salud.

"No nos merecemos semejante mediocridad", lamentó al tiempo que resaltó que "la única forma de salida" que tiene el país es una "innovación educativa"

Por último, apuntó contra el jefe de Estado: “Milei habla de la libertad y él no es libre. ¿Por qué no es libre? Porque no es libre de prejuicios y de resentimientos, alguien tan insultante es esclavo de sus pasiones y de sus odios".

"¿Qué es ser libre? ¿No admitir la opinión del otro? Él no es libre, a él no le cabe la libertad que no tiene, una persona libre es generosa, respeta las opiniones, una persona libre es segura de sí misma y una persona libre anda por la vida sin miedos... Tanto el Presidente como el ministro de Economía son miedosos”, concluyó.