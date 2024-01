"Los canales de diálogo están abiertos de manera permanente. Todos los que quieran una Argentina ordenada, libre, segura y con crecimiento están invitados al diálogo", aseguró el vocero, quien descartó ir "para atrás" con las reformas impulsadas desde el oficialismo.

"El presidente Milei, previo a ser candidato, tenía un norte de cómo quería que sea la Argentina. Cuando se lanzó a su carrera presidencial, lo comunicó. Y la gente lo eligió por entender que comparten esas ideas de una Argentina libre y próspera. O estás con la Argentina que queremos, o estás con la Argentina del pasado", afirmó.

Adorni conferencia 2-1 Manuel Adorni aseguró que el Gobierno mantiene el diálogo con la CGT.

En ese sentido, remarcó que "el canal de diálogo está abierto, lo que no se negocia es la Argentina libre. No se negocia el querer salir del 50% de pobres, terminar con la indigencia, salir de los salarios miserables y no estar aislados del mundo. Queremos ser un país normal y eso no se negocia", concluyó.

Tras una masiva movilización concretada frente a los Tribunales porteños el miércoles 27 de diciembre, la CGT decidió llevar a cabo el 24 de enero próximo una huelga en rechazo a las medidas económicas dictadas por el Poder Ejecutivo nacional.