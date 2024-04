La advertencia de Carlos Rodríguez a Javier Milei: "Será uno de los personajes más odiados del país"

El exasesor económico del Presidente alertó sobre la magnitud de la crisis del país: "Estamos yendo a la depresión y no veo cómo se va a recuperar la caída de la inversión".

"Todavía no lo es porque la gente no entiende lo que está pasando", dijo Rodríguezm pero advirtió que la reacción será distinta "cuando miren el ajuste y se den cuenta de que está cortando a troche y moche, sin distinguir", agregó.

Por otro lado, alertó que el país se dirige a un estado sostenido de una fuerte baja en la actividad económica: "Estamos yendo a la depresión y no veo cómo se va a recuperar la caída de la inversión. No veo al campo recuperándose, sino a sectores de la minería y el petróleo que están operados por grupos concentrados del extranjero. Son regímenes que no pertenecen a la Argentina".

La recesión golpea fuerte a la actividad metalúrgica: en marzo cayó 17,7%

En un contexto de retroceso industrial, en especial en el sector de las pymes, la actividad metalúrgica cayó durante marzo un -17,7% en la comparación interanual y respecto a febrero de este año disminuyó un -2,8%.

El informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) señala que durante los primeros tres meses del año el sector acumula una retracción de -6,6% y de manera similar, la utilización de la capacidad instalada disminuyó más de 10 puntos porcentuales contra el mismo período del año previo, ubicándose en uno de los niveles más bajos de los últimos 8 años, siendo superado solamente por los 4 meses más duros de la pandemia del 2020.

A nivel sectorial, la caída interanual de marzo se ha replicado en todos los rubros que componen el entramado metalúrgico con contracciones de más de 20%.

El sector de Bienes de Capital (-18,3%), Fundición (-20,4%) y Equipos Eléctricos (-19,7%) han sido de los más afectados durante el mes en curso, con caídas que superan al promedio general mientras que la Maquinaria Agrícola (-13,3%) fue uno de los sectores que menos han caído durante el mes, influenciado por la recuperación de algunas empresas en la provincia de Buenos Aires.

En este mes volvió a observarse que, en términos relativos, las empresas vinculadas a la cadena del petróleo, gas y minería son las que menores contracciones han registrado y por otro lado, las vinculadas a las cadenas de la construcción y el consumo final han registrado las disminuciones más fuertes del período analizado.