Sigue cayendo la industria pyme: "Desde la economía real no notamos ninguna recuperación"

Alfredo González, titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), planteó que pese a que "en la macroeconomía se ve alguna tranquilidad", en el sector no se ve el repunte. "Tenemos doble problema: los costos fuertes de servicios más la poca venta", sostuvo.

En medio de la crisis pyme, con una caída por cuarto mes consecutivo de la actividad en marzo, que tuvo un retroceso del 11,9% respecto al mismo período del año pasado, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sostuvieron que tras las políticas del Gobierno "en la macroeconomía se ve alguna tranquilidad, pero eso no se replica en la economía real, no notamos ninguna recuperación". "Tenemos doble problema: los costos fuertes de servicios más la poca venta", remarcaron.