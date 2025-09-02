El presidente del Banco Central, tras la intervención del Tesoro en el mercado: "Hay munición de sobra" Federico Furiase habló en una entrevista para aclarar el giro en la política cambiaria con el fin de contener la presión sobre el tipo de cambio y confirmó la vigencia de las bandas de flotación tras las elecciones de octubre. Por







Furiase descartó que cambier la política cambiaria tras las elecciones en octubre. Redes sociales

El director del Banco Central, Federico Furiase, salió a aclarar la nueva política cambiaria del Gobierno, tras el anuncio de intervención del Tesoro Nacional en el mercado libre de cambios en medio de la presión cambiaria pre-electoral que ya roza el techo de la banda cambiaria impuesta en abril: "Hay munición de sobra", expresó.

En una entrevista en el canal A24, el asesor del ministro Luis Caputo confirmó que las bandas cambiarias seguirán vigentes tras las elecciones legislativas de octubre. "No hicimos ningún volantazo, el esquema de bandas cambiarias sigue igual. El BCRA no interviene dentro de las bandas, solamente en el piso vendiendo pesos; y en el techo, comprando pesos. Lo que hoy ocurrió fue una situación puntual donde el Tesoro para proveer liquidez de dólares en el mercado de cambio y asegurar el buen funcionamiento del mercado", aseguró

En este sentido, explicó que el Tesoro ha comprado u$s3.000 millones en distintas operaciones, incluyendo los bonos Bonte 30 por u$s1.500 millones a un precio promedio de $1.130 y otros u$s1.500 millones a $1.250 pesos. "Hay munición de sobra, así como el Tesoro compró para acotar la volatilidad, ahora provee esta liquidez y el buen funcionamiento del mercado".

Además, agregó: "Hay un contexto de ruido político, como sucede en todas las elecciones. Con una oposición que quiere desestabilizar, que quiere golpear el ancla fiscal. Para el bienestar de los argentinos, el Tesoro ha hecho esta participación mínima, en relación a todos lo dólares que compró. Coordinado con el Fondo Monetario Internacional (FMI)".