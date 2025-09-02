2 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El presidente del Banco Central, tras la intervención del Tesoro en el mercado: "Hay munición de sobra"

Federico Furiase habló en una entrevista para aclarar el giro en la política cambiaria con el fin de contener la presión sobre el tipo de cambio y confirmó la vigencia de las bandas de flotación tras las elecciones de octubre.

Por
Furiase descartó que cambier la política cambiaria tras las elecciones en octubre.

Furiase descartó que cambier la política cambiaria tras las elecciones en octubre.

Redes sociales
Te puede interesar:

En medio de la disparada del dólar, el Gobierno anunció que intervendrá en el mercado de cambios

En una entrevista en el canal A24, el asesor del ministro Luis Caputo confirmó que las bandas cambiarias seguirán vigentes tras las elecciones legislativas de octubre. "No hicimos ningún volantazo, el esquema de bandas cambiarias sigue igual. El BCRA no interviene dentro de las bandas, solamente en el piso vendiendo pesos; y en el techo, comprando pesos. Lo que hoy ocurrió fue una situación puntual donde el Tesoro para proveer liquidez de dólares en el mercado de cambio y asegurar el buen funcionamiento del mercado", aseguró

En este sentido, explicó que el Tesoro ha comprado u$s3.000 millones en distintas operaciones, incluyendo los bonos Bonte 30 por u$s1.500 millones a un precio promedio de $1.130 y otros u$s1.500 millones a $1.250 pesos. "Hay munición de sobra, así como el Tesoro compró para acotar la volatilidad, ahora provee esta liquidez y el buen funcionamiento del mercado".

Además, agregó: "Hay un contexto de ruido político, como sucede en todas las elecciones. Con una oposición que quiere desestabilizar, que quiere golpear el ancla fiscal. Para el bienestar de los argentinos, el Tesoro ha hecho esta participación mínima, en relación a todos lo dólares que compró. Coordinado con el Fondo Monetario Internacional (FMI)".

Y concluyó: “Este es nuestro programa. El Fondo se sumó a nuestro plan que incluyó el aporte del Tesoro y la recapitalización del Banco Central. Esta medida, como lo hicimos transparente, se comunicó al Fondo”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Kicillof, sobre la decisión del Gobierno de intervenir el mercado de cambio: "Se hundieron, no flotan más"

El dólar oficial comenzó la semana con un fuerte salto.

Primera jornada del dólar tras el anuncio de la intervención: cayó $10 en Banco Nación y se alejó de los $1.400

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar oficial cerró a casi $1.400 en el inicio de la semana y se acercó al techo de la banda

El dólar oficial trepó $24 durante la semana.

Tras semanas de alta tensión, el dólar cerró agosto más cerca de los $1.400 y tampoco acompaña al Gobierno

Este sábado no hay operaciones oficiales con el dólar. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 30 de agosto

La comunicación A 8311 modifica las reglas de operación en el mercado cambiario. 

"Imprevisibilidad total": malestar en los bancos por las nuevas regulaciones del BCRA

Rating Cero

Telefe revelará a los 24 participantes de MasterChef Celebrity tras el partido de la Selección ante Venezuela.

Telefe revelará a los 24 participantes de MasterChef Celebrity tras el partido de la Selección ante Venezuela

El conductor y su pareja fueron vistos de la mano en plena calle Corrientes.

Roberto Pettinato sorprendió con nueva novia: "Estoy enamorado, ¿no ven la cara de idiota que tengo?"

Martín Cirio se burló de la enfermedad de Selena Gómez y en redes lo mataron: Sapo parado.

Martín Cirio se burló de la enfermedad de Selena Gómez y en redes lo mataron: "Sapo parado"

La inluencer trans se hizo conocida por subir contenido bizarro que grababa en el tren a las redes sociales.

"El cuerperío está invitado": La Cuerpo anunció el casamiento con su novio de toda la vida

La explosiva revelación sobre el romance secreto entre Diego Maradona y Silvina Luna.

"Fue un gran amor": la explosiva revelación sobre el romance secreto entre Diego Maradona y Silvina Luna

La artista contó que no pudo viajar al exterior con su hija por decisión de su expareja.
play

Cazzu denunció públicamante a Christian Nodal porque no la dejó viajar con su hija: "Yo trabajo de lo mismo que él"

últimas noticias

Patricia Bullrich volvió a responsabilizar al kirchnerismo por los audios de Karina Milei

Patricia Bullrich volvió a responsabilizar al kirchnerismo por los audios de Karina Milei

Hace 24 minutos
Juicio por YPF: la jueza Preska volvió a rechazar un pedido de Argentina.

Juicio por YPF: la jueza Preska volvió a rechazar un pedido de Argentina y crece la tensión judicial en Estados Unidos

Hace 28 minutos
Telefe revelará a los 24 participantes de MasterChef Celebrity tras el partido de la Selección ante Venezuela.

Telefe revelará a los 24 participantes de MasterChef Celebrity tras el partido de la Selección ante Venezuela

Hace 37 minutos
play

Alertan por los riesgos de seguridad en el cierre de campaña de Milei en Moreno

Hace 39 minutos
Industria: advierten que en el gobierno de Javier Milei se perdieron más de 130.000 puestos de trabajo.

Advierten que en el gobierno de Milei se perdieron más de 130.000 puestos en la industria

Hace 54 minutos