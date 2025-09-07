7 de septiembre de 2025 Inicio
Karina Milei votó rodeada de militantes: "Es una jornada muy importante"

La secretaria general de la Presidencia se presentó en el Instituto Pedro Póveda, en Vicente López: entró rodeada de gente, se retiró rápidamente y dejó una escueta declaración.

La secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, emitió su voto este domingo en el marco de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires en medio de un amplio operativo de seguridad y luego de que salieran a la luz audios atribuidos a su persona grabados en el interior de la Casa Rosada que desató un escándalo en el Gobierno.

La hermana del Presidente se presentó en el Instituto Pedro Póveda, en Vicente López: entró rodeada de gente, se retiró rápidamente rodeada de personas y dejó una escueta declaración donde calificó la jornada como "muy importante" para "que la gente venga a votar".

"Es una jornada muy importante y la gente tiene que venir a votar", respondió Karina Milei a medios radiales sobre las sensaciones del domingo electoral en la provincia de Buenos Aires. Ante la consulta de si se va a reunir con el presidente Javier Milei señaló: "Obvio, es mi hermano".

Karina Milei llegando a la escuela de Vicente Lopez rodeada de un fuerte operativo de seguridad.

