Votó Diego Valenzuela en las elecciones bonaerenses: "Me da mucho orgullo estar acompañando a Javier Milei"

El intendente de Tres de Febrero, candidato a diputado nacional y exdirigente del PRO devenido en libertario, destacó el desdoblamiento de las fechas de sufragio, ya que "los vecinos hablan de su metro cuadrado, son los temas que realmente le importan".

Diego Valenzuela votó en Sáenz Peña.

Mariano Fuchila - C5N

El intendente de Tres de Febrero, candidato a diputado nacional y exdirigente del PRO devenido en libertario, Diego Valenzuela, votó en las elecciones bonaerenses de este domingo en la localidad de Sáenz Peña y destacó el desdoblamiento de las fechas de sufragio, ya que "los vecinos hablan de su metro cuadrado, son los temas que realmente le importan". "Me da mucho orgullo estar acompañando a Javier Milei", sostuvo.

Varias mesas tardaron en constituirse por falta de autoridades.
La Plata: salió corriendo para no ser presidente de mesa y lo atrapó la Policía

"Las expectativas son las de siempre, de confiar en la democracia, en el voto popular, que es el que manda y orienta las decisiones públicas, tanto a nivel barrial en una elección desdoblada, donde se vota pensando en su municipio, y también provincial, que tiene un significado nacional muy fuerte. Costó un poco arrancar, se tuvieron que sentar como autoridades algunas personas que vinieron a votar", expresó en diálogo con los medios.

"Cuando la democracia se expresa, eso es sagrado. Hace nueve años y medio que soy intendente, estoy muy feliz y orgullo de lo que hicimos acá, y ahora tengo un nuevo rol, que es ser candidato representando a los bonaerenses de la Primera Sección y lo hago con mucho orgullo y mucha responsabilidad", añadió.

"No comparto las candidaturas testimoniales, me parece un fraude. Yo no soy candidato a senador para volver a la municipalidad, tengo un equipazo acá laburando, un primer concejal, Rodrigo Aybar, que va a tomar la posta en diciembre, planes que están en marcha. Amo mi trabajo como intendente, lo voy a extrañar, es lo más lindo que me pasó en la vida junto a mi familia, pero, por otro lado, creo que es momento de levantar una voz para resolver un montón de temas que duelen en la provincia y no los podemos resolver desde el ámbito municipal", planteó.

Embed - LEGISLATIVAS BONAERENSES: HABLÓ AXEL KICILLOF

"Hay muchas cosas que están en juego, es muy importante la democracia local: el barrio, la ciudad y el municipio son la base de la democracia de un país. Y después, la Legislatura bonaerense, pero también seguir mejorando la economía, bajando la pobreza y la inflación, luchar contra la delincuencia", expresó.

"Los vecinos hablan de su metro cuadrado, son los temas que realmente le importan. Los temas nacionales a veces son movimientos intencionados para distraer al electorado de lo realmente importante. El gran eje es laburo y seguridad. Hubo ruido político en las últimas semanas", agregó.

Consultado por la marcha del Gobierno nacional, consideró que "llega fuerte, transformando la economía, con un enfoque muy diferente en seguridad que tenemos que llevar a la provincia". "Vemos coincidencia con el caso Santiago Maldonado en la intención de convertir una mentira en verdad a fuerza de repetición", aseguró.

"Me da mucho orgullo estar acompañando a Javier, fuimos compañeros de facultad, él estuvo en una fiesta cuando me recibí", concluyó.

