Votó Diego Valenzuela en las elecciones bonaerenses: "Me da mucho orgullo estar acompañando a Javier Milei" El intendente de Tres de Febrero, candidato a diputado nacional y exdirigente del PRO devenido en libertario, destacó el desdoblamiento de las fechas de sufragio, ya que "los vecinos hablan de su metro cuadrado, son los temas que realmente le importan".







Diego Valenzuela votó en Sáenz Peña. Mariano Fuchila - C5N

El intendente de Tres de Febrero, candidato a diputado nacional y exdirigente del PRO devenido en libertario, Diego Valenzuela, votó en las elecciones bonaerenses de este domingo en la localidad de Sáenz Peña y destacó el desdoblamiento de las fechas de sufragio, ya que "los vecinos hablan de su metro cuadrado, son los temas que realmente le importan". "Me da mucho orgullo estar acompañando a Javier Milei", sostuvo.

"Las expectativas son las de siempre, de confiar en la democracia, en el voto popular, que es el que manda y orienta las decisiones públicas, tanto a nivel barrial en una elección desdoblada, donde se vota pensando en su municipio, y también provincial, que tiene un significado nacional muy fuerte. Costó un poco arrancar, se tuvieron que sentar como autoridades algunas personas que vinieron a votar", expresó en diálogo con los medios.

"Cuando la democracia se expresa, eso es sagrado. Hace nueve años y medio que soy intendente, estoy muy feliz y orgullo de lo que hicimos acá, y ahora tengo un nuevo rol, que es ser candidato representando a los bonaerenses de la Primera Sección y lo hago con mucho orgullo y mucha responsabilidad", añadió.

"No comparto las candidaturas testimoniales, me parece un fraude. Yo no soy candidato a senador para volver a la municipalidad, tengo un equipazo acá laburando, un primer concejal, Rodrigo Aybar, que va a tomar la posta en diciembre, planes que están en marcha. Amo mi trabajo como intendente, lo voy a extrañar, es lo más lindo que me pasó en la vida junto a mi familia, pero, por otro lado, creo que es momento de levantar una voz para resolver un montón de temas que duelen en la provincia y no los podemos resolver desde el ámbito municipal", planteó.

