12 de noviembre de 2026 Inicio
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Canasta básica: una familia tipo necesitó $1.690.000 para no ser pobre en octubre

La Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total escalaron 3,1% y 3,5%, respectivamente, en el décimo mes del año, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

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Cuántos ingresos necesitó reunir una familia para mantenerse sobre la línea de pobreza.

Cuántos ingresos necesitó reunir una familia para mantenerse sobre la línea de pobreza.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) aumentaron 3,1% y 3,5%, respectivamente, en octubre y una familia de cuatro integrantes necesitó $1.690.000 para no ser pobre en el décimo mes del año. En cuanto a la variación interanual, la CBA registró una suba de 39,9% y la CBT, 39,2%, según publicó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El costo de vida aceleró al 2,2% en octubre empujado por las tarifas y las verduras. 
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La inflación acumulada durante el año fue de 29,1% para ambas canastas. Una persona adulta necesitó $546.926 para no ser pobre y $246.363 para no ser indigente.

De esta forma, la inflación de ambas canastas no logra ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en octubre escaló a 2,2%, ni volver a perforar el piso de 2% como en abril y junio.

Para determinar la CBT, se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.

Cuántos ingresos necesitó cada tipo de familia para no ser pobre ni indigente en octubre

Un hogar de tres integrantes tuvo que registrar ingresos por $1.345.437 para no ser pobre y de $606.053 para no ser indigente. Mientras que un grupo familiar de cinco personas necesitó $1.777.509 para quedar por arriba de la línea de pobreza y $800.680 para evitar caer en la indigencia.

Cuántos ingresos necesitó reunir una familia para mantenerse sobre la línea de pobreza.

Cuántos ingresos necesitó reunir una familia para mantenerse sobre la línea de pobreza.

Inflación de octubre: cuáles son los principales factores que la impulsan

El diagnóstico privado identifica dos factores centrales que impiden una caída más pronunciada del índice general. Por un lado, los precios regulados siguen operando como un piso rígido para el IPC, con incrementos que promediaron el 2,3% mensual en octubre. Por otro, los precios estacionales registraron una suba estimada del 2,5%, traccionados principalmente por la suba en las verduras y los primeros ajustes vinculados al sector turístico de cara a la temporada de verano.

Por su parte, la consultora Equilibra proyectó una inflación núcleo del 1,6% para octubre, una décima por debajo de septiembre, aunque advirtió que su medición de inflación subyacente, que filtra los componentes de mayor volatilidad a corto plazo, escaló al 1,9% frente al 1,8% del mes previo.

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