10 de agosto de 2026 Inicio
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Karina Milei recibe a legisladores bonaerenses en la Casa Rosada para afianzar el armado político

La secretaria general de la Presidencia se reúne desde las 15 con los senadores de La Libertad Avanza y a las 17 será el turno con los diputados. El encuentro busca alinear la estrategia legislativa y fijar la disciplina partidaria con la mirada en 2027.

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Karina Milei

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se reune este lunes con senadores y diputados bonaerenses de La Libertad Avanza en la Casa Rosada para alinear la estrategia legislativa y coordinar el trabajo territorial con miras a las elecciones de 2027.

El canciller Pablo Quirno.
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La agenda oficial en la sede de gobierno contempla dos encuentros diferenciados durante la tarde. La funcionaria recibe desde las 15 a los senadores de la provincia de Buenos Aires y mantendrá una cita con los diputados provinciales a las 17.

La avanzada política incluye la apertura del nuevo centro operativo bonaerense, que llamativamente estará ubicado en el barrio porteño de San Telmo. El edificio de tres pisos sobre la Avenida Caseros responderá a un criterio de practicidad logística y a la cercanía con Parque Lezama, un punto emblemático para las primeras convocatorias del oficialismo. La fecha exacta de la inauguración del recinto partidario se conocerá en las próximas semanas.

El armado en territorio bonaerense cuenta con el liderazgo del diputado nacional Sebastián Pareja, operador político de confianza de la Presidencia. La cúpula libertaria analiza a Diego Santilli como posible candidato a gobernador, aunque la decisión final dependerá de la continuidad de las primarias electorales.

Las reuniones en la Casa Rosada forman parte de una gira nacional que incluyó actividades en Chaco y Corrientes. Las acciones de la cúpula oficialista buscan sostener la cohesión interna de cara al congreso partidario de fin de año y al objetivo de la reelección de Javier Milei.

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