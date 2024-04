Juntos por el Cambio presentó un proyecto para retrotraer el aumento de sueldo de los senadores

Como segundo punto, solicitó “a los efectos de abonar las dietas correspondientes se deberá aplicar la normativa vigente previamente a la sanción de dicha resolución”.

La iniciativa llega después de la polémica que se generó en redes sociales por duplicar su sueldo haciendo que pase de $1.700.000 a más de $4.000.000. Los usuarios hicieron foco en un aumento por encima de la inflación y en medio de un panorama de fuerte crisis.

Proyecto Luis Juez

Juez comentó que con este aumento en las dietas la pretensión es la de “volver al momento anterior” a la suba aprobada en la sesión del jueves. “Es bochornoso y vergonzoso”, sostuvo. Álvarez Rivero, por su parte, definió: “Vamos a hacer lo imposible para revertirlo”.

Victoria Villarruel se despegó del aumento de las dietas de los senadores y acusó campaña sucia de los trolls

La vicepresidenta Victoria Villarruel aseguró que no tiene "injerencia alguna" en el aumento de las dietas de los senadores, que este jueves votaron sobre tablas, a mano alzada y sin debate, y sostuvo que existe una campaña para ensuciarla de parte de algunos sectores, entre los que mencionó al ejército de trolls libertarios.

El proyecto de resolución establece que, a partir del mes de mayo, los legisladores nacionales percibirán un total de 13 dietas anuales, cada una equivalente a 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 módulos por Gastos de Representación y 500 de adicional por Desarraigo. Por este incremento, cada senador pasará a recibir de $1,7 millones a $4 millones.

De esta manera, se concretó una suba que había sido rechazada en el mes de marzo y que generó un fuerte intercambio entre Milei y Villarruel, que algunos señalaron como un quiebre entre ambos. Más tarde, para despejar dudas, se sacaron una foto juntos intentando demostrar unidad.

"Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo", relató la vicepresidenta en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, medio por el cual también manifestó su rechazo el presidente Javier Milei.

En ese sentido, se justificó al explicar: "Como Presidente del Senado no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones", al tiempo que aclaró que tampoco puede "obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos".

Victoria Villarruel

"Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que no tengo injerencia alguna -agregó Villarruel- pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción", agregó, en referencia a las cuentas libertarias en redes sociales, las cuales ya han animado críticas contra el desempeño de la vicepresidenta.

Entonces, denunció una campaña en su contra por la que "se le miente al pueblo y ciertos sectores aprovechan para intentar ensuciarme".

"Pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo", concluyó sobre lo ocurrido en la Cámara alta.