Un senador de La Libertad Avanza firmó el proyecto para aumentarse el sueldo y se arrepintió: "Me equivoqué"

La iniciativa fue propuesta sobre tablas por el senador salteño de Juntos por el Cambio Juan Carlos Romero, en concordancia con otros bloques. Según explicaron algunos representantes provinciales, el ascenso del vocero presidencial, Manuel Adorni, como Secretario de Estado, y el incipiente aumento en su sueldo, motorizó la movida.

La aprobación del aumento a los senadores generó polémicas en el gobierno libertario. El presidente Javier Milei publicó un tuit criticando la suba de los sueldos. "Así se mueve la casta. Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza", escribió el mandatario mintiendo en su publicación porque senadores de distintos bloques también votaron en contra del proyecto.

Minutos después, la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, trató de excusarse de la situación. "Como Presidente del Senado no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque no soy senadora. Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que no tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción. Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo", expresó.

Lo cierto es que el senador libertario Olivera fue uno de los que avaló el proyecto con su firma junto con Lucila Crexell (Comunidad Neuquén); Juliana Di Tullio (Buenos Aires); José Mayans (Formosa); Daniel Kroneberger (La Pampa) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego)..