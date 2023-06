Juan Schiaretti: "Si soy presidente eliminaré las retenciones"

Tras el corte de cintas y junto a miembros del sector agropecuario Javier Rotondo (Cartez); Gabriel de Raedemaeker (Confederaciones Rurales Argentinas); Sebastián Laborde (Sociedad Rural) y Sergio Insaurral (Coninagro), Schiaretti afirmó: "Me comprometo con todas y todos ustedes que esa metida de mano en el bolsillo que nos hacen todos los años con la retención a las exportaciones agropecuarias, si a mí me toca y ustedes me apoyan para ser el presidente de Argentina, las voy a eliminar".