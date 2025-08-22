22 de agosto de 2025 Inicio
Juan Grabois, sobre los audios de las coimas: "La mafia financiera vino a hacer lo de siempre"

El dirigente social y candidato a diputado por Fuerza Patria cuestionó a los funcionarios nacionales por los últimos escándalos que salpican al Gobierno. "Mienten, roban, desgobiernan y se van hasta nueva oportunidad", agregó.

El candidato a diputado se manifestó en redes sociales.

El dirigente social y candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Juan Grabois, apuntó este viernes contra el Gobierno por el escándalo que salpica al Gobierno luego de los audios que revelan un presunto entramado de coimas y corrupción en la compra de medicamentos. "La mafia financiera vino a hacer lo de siempre", publicó en su cuenta de X.

"Mienten, roban, desgobiernan y se van hasta nueva oportunidad, dejando destrucción y deuda externa; eso ya lo hicieron Pato, Caputo y Sturzenegger varias veces", señaló el dirigente social al compartir una nota periodística de un medio nacional referida al allanamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su ex titular Diego Spagnuolo.

En continuado con sus críticas se preguntó con ironía "¿robar con los remedios de las personas con discapacidad mientras les pegás cuando reclaman por sus derechos y denigran desde el Estado a un niño con autismo? Están zarpados en punga".

"Que Dios se apiade de su alma, pero todo indicaría que como dice el tango allá en el horno se van a encontrar", completó.

Cristina Kirchner, sobre el escándalo de las coimas en el Gobierno: "Más vergonzoso no se consigue"

La expresidenta Cristina Kirchner se pronunció este viernes sobre el escándalo de los audios que revelan un presunto entramado de corrupción y coimas en el Gobierno que involucran al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y funcionarios nacionales. "Más vergonzoso no se consigue", señaló en su cuenta de X.

