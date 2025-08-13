A 4 días del cierre de listas, Sergio Massa decidió que no va a ser candidato de Fuerza Patria Se lo comunicó a su entorno del Frente Renovador, en pos de la "unidad" del peronismo. Su candidatura había sido objetada por el dirigente Juan Grabois. Por







A días del cierre de listas, confirman que Sergio Massa no va a ser candidato de Fuerza Patria

A cuatro días del cierre de listas para las elecciones legislativas 2025, el exministro de Economía y excandidato a presidente Sergio Massa finalmente decidió que no va a ser candidato a diputado nacional por Fuerza Patria.

La noticia fue confirmada por la periodista Rosario Ayerdi en C5N. "Sergio Massa le comunicó a su entorno más cercano que finalmente no va a ser candidato en esta elección", contó en De Una.

Ayerdi recordó que en los últimos meses hubo varios ofrecimientos de distintos sectores para que Massa encabezara la lista del peronismo. Incluso la expresidenta Cristina Kirchner quiso que el tigrense compitiera en la elección.

"Sergio Massa entendió que ayuda a la unidad estando afuera. Después de las discusiones que se dieron en el propio espacio con Juan Grabois y otros sectores, decidió quedar fuera de la lista", agregó.

Desde algunos sectores del peronismo también consideraban que el extitular del Palacio de Hacienda no era el mejor candidato para dar la discusión dado que una de las principales banderas que va a mostrar el Gobierno nacional en campaña es la de la batalla contra la inflación.