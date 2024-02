Juan Doe, el troll que dijo que jamás trabajaría en el Estado y ahora cobrará casi $2.5 millones del Gobierno

El equipo de Argenzuela realizó un informe pormenorizado sobre el controvertido personaje. Primero se analizó el nombre de fantasía que usa Carreira en las redes sociales: Juan Doe. John Doe es la forma usan para nombrar las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y el Reino Unido a las personas de las que se desconoce el nombre, similar al "Natalia Natalia" (no nombre), que usa la policía local.

Luego se comentó que por el momento la designación solo fue autoanunciada por el propio Carreira ya que desde el Gobierno todavía no se anunció la formalización del cargo. Según trascendió, Carreira cobrará un sueldo $2.494.188,61, a pesar de que durante muchos años afirmó que jamás trabajaría en el Estado.

"Tengo el honor de contarles que pronto voy a estar asumiendo como Director General de Comunicación Digital de la Presidencia. Después de 2 meses de trabajo conformando un equipo impresionante, habiendo sido un engranaje dentro de la mejor campaña de la historia y de 8 años convencido que a este país lo salvamos nosotros, es hora de entrar a la cancha", anunció Carreira en su cuenta de X.

Acto seguido, el periodista Mauro Federico señaló que si bien Carreira dice haber trabajado en Microstrategy Brasil, una empresa que se dedica a softwares con bases de datos abasteciendo a diferentes empresas, tiene el "CUIL virgen". "No aparece en ningún registro como empleado de esa empresa".

En el Boletín Oficial del 2021 Carreira aparece vinculado como socio de Fernando Cerimedo en Madero Media Group, un grupo de medios de ultraderecha. Cerimedo es el estratega comunicacional de la campaña de Milei y está imputado em Brasil por una supuesta colaboración con Jair Bolsonaro en el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva. También tiene una causa en Argentina porque vendió dos veces una propiedad.

Los ataques de Carreira contra el Estado y los trabajadores públicos.

El informe de Argenzuela mostró una serie de tuits de Carreira contra el Estado y los trabajadores públicos. "Hoy agregaron 7000 empleados públicos al Presupuesto General de la Nación porque claro, lo que necesitamos eran más parásitos", escribió en marzo del 2018: "Cuánta de la mía te estás llevando, munipa", respondió en mayo del 2020 atacando a un trabajador municipal.

"Pero qué decís nabo. Yo no trabajo en el Estado, nunca trabajé en el Estado ni quiero trabajar en el Estado", expresó en junio del 2022 . "No pasa nada loko, todo va acorde al plan. Yo no quiero ningún carguito", manifestó en noviembre del 2023, cuando La Libertad Avanza ya había ganado las PASO.

"Chorro? encima proyectas. No querida, jamás trabajé para el Estado ni lo haría. Ustedes son los parásitos", afirmó en otro de sus tuit. "Para mi todo aquel que trabaje en un ministerio que no sea el de Defensa, Seguridad, Relaciones Internacionales o Justicia, es un parásito. No es nada personal", señaló en otra publicación.

image.png

Dudas en torno al título universitario de Carreira

Argenzuela también puso en dudas que Carreira se haya recibido como ingeniero industrial. "El dice haberse recibido en agosto del año pasado pero tenemos notas en la que él mismo en septiembre, octubre y noviembre se presenta como estudiante de ingeniería", indicó Mauro Federico quien afirmó que Carreira no aparece en los registros públicos de graduados en las universidades ni en ningún colegio de ingenieros.