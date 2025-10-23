¿Se viene la cumbre Jorge Rial - Luis Ventura? Se calienta la previa de los Martín Fierro de Cable El conductor de Argenzuela habló de cómo está su relación con el actual presidente de APTRA e histórico compañero televisivo en Intrusos. "Si estoy nominado, nos vamos a cruzar", anticipó. La entrega será el 27 de noviembre, y será transmitida en vivo por C5N.







Jorge Rial junto a Luis Ventura.

El conductor de Argenzuela, Jorge Rial, habló este jueves en Radio 10 de su vínculo con Luis Ventura, a quien llenó de elogios y aseguró que nunca estuvo enojado. "Yo lo quiero al gordo", aseguró sobre el actual presidente de La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), en la previa a que se conozcan las nominaciones de los Martín Fierro de Cable, que serán entregados el 27 de noviembre y que contará con la transmisión de C5N.

Durante una charla en la mesa de su programa radial, Rial abordó la temática sobre la próxima entrega de los próximos premios y cree que, "por merecimiento", Argenzuela se merecería una nominación: "En la tele revolucionó todo, dio vuelta la tarde de los canales de noticias. Hace dos años que están tratando ver como nos ganan y no pueden".

Embed - C5N en Instagram: "EL GUIÑO DE JORGE RIAL A LUIS VENTURA: ¿CÓMO SERÁ ESE REENCUENTRO? El conductor de Argenzuela habló sobre los Martín Fierro de Cable que transmitirá C5N y se refirió a su reencuentro con el miembro de APTRA. "Yo lo quiero al gordo. No me voy a enojar nunca con Ventura", explicó Rial en @radio10nl" View this post on Instagram A post shared by C5N (@c5n)

Su compañero Mauro Federico y Agustín Rey le recordaron a Rial su histórica pelea con la asociación. "Tengo la impresión que eso nos va a jugar en contra. Vos sos muy bocón, hablaste mucho en contra de Aptra", le señalaron en complicidad.

En este marco, Rial aclaró que sus críticas nunca estuvieron enfocadas en su histórico compañero de Intrusos al asegurar: "Algunos dicen que fui contra Luis Ventura. No, al contrario. Siempre hablé. No es algo contra él. El premio es bárbaro"

Luego redobló la apuesta y en el continuado de los elogios analizó: "Me voy a tener que cruzar con Luis Ventura y ¿si gano me lo podría entregar él no?" "Yo no tengo drama. Siempre dije que con el gordo pueden decir cualquier cosa, pero yo lo quiero. Y ya lo demostré. Yo lo quiero, no me voy a enojar nunca con Ventura. Es imposible. Me puedo enojar con cualquiera menos con él", concluyó.