Maximiliano Pullaro pidió explicaciones al Gobierno por los audios de corrupción y rechazó los intentos de censura El gobernador de Santa Fe reclamó respuestas sobre los audios que comprometen al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y cuestionó al Ejecutivo nacional por intentar silenciar a los periodistas que los difundieron.







El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió este martes a la difusión de los audios que exponen al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, hablando de coimas y manejos irregulares dentro del gobierno de Javier Milei. El mandatario santafesino reclamó explicaciones al ejecutivo y advirtió sobre la gravedad institucional de los intentos de censura contra los periodistas que dieron a conocer la denuncia.

“Estoy muy preocupado por las denuncias que llevó adelante ayer el Gobierno nacional. A uno le puede molestar más o menos lo que salga en esos audios, pero lo cierto es que aún no ha dado respuestas cuando de manera escandalosa se escucha a un funcionario hablando de corrupción y coimas”, sostuvo Pullaro en diálogo con la prensa durante el encuentro Santa Fe Business Forum.

El gobernador apuntó directamente contra la reacción del Ejecutivo, que denunció a los periodistas de C5N Jorge Rial y Mauro Federico y pidió allanamientos para impedir la difusión del material. “Sentí un poco violenta la presentación que hizo el Gobierno nacional, por eso hablé de libertad de expresión. Siempre tenemos que respaldar a la prensa libre, porque, si no, Argentina estaría retrocediendo muchísimos años”, afirmó.

El caso que compromete a Spagnuolo destapó un foco de corrupción en la ANDIS, organismo encargado de administrar fondos destinados a personas con discapacidad. La denuncia incluye conversaciones grabadas en las que el exfuncionario hacía referencia al pago de sobornos y al armado de una estructura paralela de recaudación dentro del Estado en beneficio de Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem, empresarios y otros funcionarios del gobierno.

Pullaro advirtió además que el Gobierno debe dar una “respuesta política acorde” frente a la magnitud de las revelaciones. “Es muy duro escuchar a un funcionario de primera línea hablando con total desparpajo del cobro de coimas. Me gustaría escuchar una respuesta clara. Le pido reflexión al Gobierno nacional”, expresó.