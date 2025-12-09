Los docentes de la Ciudad registrarán su presentismo con un sistema digital obligatorio: cómo funcionará El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, definió el nuevo método como "ágil, transparente y unificado". La medida integra el Plan Buenos Aires Aprende y regirá a partir de 2026. Por + Seguir en







Los docentes de la Ciudad registrarán su presentismo con un sistema digital obligatorio. Télam

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que los docentes de la ciudad de Buenos Aires deberán utilizar un sistema digital obligatorio para registrar su presentismo a partir de 2026, en el marco del Plan Buenos Aires Aprende. Para implementar la medida, los datos biométricos deberán completarse antes de que termine el ciclo lectivo 2025.

Macri presentó la medida que regirá desde 2026 y destacó el método digital que se implementará: "Se firmó la resolución para que desde el próximo ciclo lectivo el ingreso y egreso de todos los docentes sea registrado exclusivamente con huella digital. Dejamos atrás el libro de firmas en papel y pasamos a un sistema ágil, transparente y unificado".

En tal sentido, remarcó que la norma busca "modernizar la escuela, simplificar tareas administrativas y que los docentes puedan dedicar más tiempo a lo importante: que los chicos aprendan más y mejor".

Jorge Macri El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Los ministerios de Educación y de Hacienda y Finanzas porteño impulsaron la disposición, por la cual los datos biométricos deberán completarse antes de que finalice el ciclo lectivo 2025. En este marco, el Gobierno porteño colocará establecimientos de atención hasta el 22 de diciembre.

En tanto, la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel, subrayó el impacto de la medida sobre el aprendizaje de los alumnos: "La implementación de la huella digital es parte de nuestro plan estratégico que busca digitalizar todos los procesos administrativos escolares para que aumente el tiempo de enseñanza y aprendizaje y disminuya la carga burocrática que genera la administración en papel".