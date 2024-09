Jorge Macri repudió el atentado contra el presidente de la Sociedad Rural

"Me comuniqué temprano con Nicolás, y le transmití mi apoyo y compromiso con el esclarecimiento de esta horrible situación, a la que respondimos de manera inmediata y profesional con el SAME, Bomberos y Policía Ciudad. No hay lugar para la violencia en nuestra sociedad", agregó.

Este jueves dos paquetes fueron enviados a la Sociedad Rural Argentina, uno de los cuales estaba destinado al presidente de la entidad. Dicho paquete produjo una pequeña explosión al abrirlo y hiriendo a cuatro personas, entre ellas, su secretaria.

El otro paquete estaba dirigido al vicepresidente de la entidad, Marcos Pereda, que no llegó a abrirse. Con el paso de los minutos se informó que la División antibombas hizo una explosión controlada y que se trataba de un paquete real que tenía una encomienda.

De acuerdo a la información aportada por los investigadores, el explosivo no tenía metralla, por lo que las autoridades señalan que no estaba destinado para "generar daño", pese a que cuatro personas resultaron heridas. "Todos están ilesos y la persona que abrió el paquete solo tiene un hematoma en la cara", detallaron.

image.png

Distintas entidades repudiaron el atentado contra Pino en La Rural

Distintas entidades empresarias condenaron el atentado que sufrió el presidente de la Sociedad Rural Rural. La Federación Agraria Argentina (FAP) expresó su "máxima preocupación" ante lo ocurrido y se solidarizó con Pino por los hechos de violencia que sufrió este jueves, al tiempo que repudió "todo intento de amedrentamiento"

La Confederación Intercooperativa Argentina (CONINAGRO) manifestó su "consternación" y rechazó de manera "drástica" estas acciones de violencia. En tanto, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) también condenó el hecho y sostuvo que resulta "sumamente preocupante e inadmisible que se registren acontecimientos de esta naturaleza".

Por su parte, la Sociedad Rural de Rosario se solidarizó con las víctimas y reafirmaron su compromiso con "la defensa de la libertad de expresión". "Nos unimos a la conmoción y preocupación que este hecho genera en toda la comunidad agraria y empresarial argentina", añadieron.

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina señaló: "Desde el IPCVA nos solidarizamos con la Sociedad Rural y sus autoridades ante el atentado que se registró en el día de la fecha. Condenamos todo acto de violencia y esperamos que la Justicia esclarezca rápidamente este hecho salvaje y condene a sus autores".

Además, la Asociación Argentina de Angus consideró: "Nos solidarizamos con la Sociedad Rural Argentina, su presidente Nicolás Pino, su vicepresidente Marcos Pereda, y toda la Comisión Directiva y el staff por el horrible atentado sufrido esta mañana, y rechazamos categóricamente la violencia como método en cualquier circunstancia que sea".

En este contexto, se sumó la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) que repudió el suceso y manifestó su apoyo con las autoridades y el personal de la Rural. "Pedimos que se investigue con absoluta celeridad este acto inadmisible", agregaron.